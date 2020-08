Une superbe Edition Anniversaire des MOMENTUM True Wireless 2

Afin de fêter 75 ans d’innovation au service du son, Sennheiser présente une édition anniversaire (et collector !) des MOMENTUM True Wireless 2.

Une occasion spéciale mérite une édition spéciale (et limitée…). : Cette édition anniversaire offre les mêmes caractéristiques techniques que celle des MOMENTUM True Wireless 2 dans leur version classique. Au menu, les fameux drivers dynamiques 7 mm Sennheiser (conçus et fabriqués au siège de l’entreprise en Allemagne), un superbe son stéréo, une très bonne réduction de bruit et une très grande autonomie (7 heures peut être prolongée à 28 heures grâce à l’étui de recharge).

En revanche, les MOMENTUM True Wireless 2 Edition Anniversaire se présentent dans un design exclusif entièrement noir, arborant le logo original de Sennheiser sur les écouteurs et l’étui, célébrant ainsi l’héritage de la marque et l’engagement historique du spécialiste de l’audio à faire vivre des expériences d’écoute uniques.

Comme les écouteurs MOMENTUM True Wireless 2, ceux de cette édition spéciale disposent de commandes tactiles permettant de personnaliser les fonctions audio, celles des appels et des interactions avec les assistants vocaux (Google Assistant ou Siri). Ils disposent aussi d’une fonction Smart Pause qui met automatiquement l’audio en pause chaque fois que l’on retire les écouteurs, puis reprend là où la musique s’était arrêtée dès qu’ils sont remis en position.

L’édition anniversaire (et collector !) MOMENTUM True Wireless 2 sera disponible à compter du 8 septembre sur la boutique en ligne et dans les points de vente Sennheiser à 299 €. Et il n’y en aura pas pour tout le monde…