Debut Carbon EVO, la platine vinyle pour la vie

Après le fulgurant succès de la platine vinyle Debut Carbon, déjà proche de la perfection, Pro-Ject Audio Systems, l’entreprise autrichienne spécialisée dans la hi-fi et les platines vinyle, récidive avec la Debut Carbon EVO (lution), élaborée pour durer une vie entière !

Des années de réflexion et recherche ont été nécessaire afin de construire une platine de haute performance, économique, non seulement incroyablement élégante et moderne mais offrant aussi une superbe qualité sonore.

Le précédent plateau en métal était plus lourd que celui de n’importe quel concurrent sur le marché et à ce niveau de prix. Mais la nouvelle technologie TPE (ThermoPlastique Elastomère) permet d’aider à amortir entièrement les résonances du plateau tout en augmentant son poids à 1,7kg.

La nouvelle Debut Carbon EVO est dotée de trois pieds encore plus robustes en métal, mieux amortis, ajustables en hauteur et assurant un positionnement qui s’adapte à toutes les surfaces, afin d’améliorer encore la stabilité de la platine sur des surfaces irrégulières, impératif pour profiter d’un son véritablement audiophile.

Comme sur les platines audiophiles, le nouvel ensemble moteur et suspension de haute volée se trouve déporté de l’axe du plateau au contraire d’une platine DJ.

la Debut Carbon EVO s’est vue en outre dotée d’un changement de vitesse électronique. En effet, les vinyles 9’’ et 45 tours haute définition sont de plus en plus populaires et courants du fait de leur qualité sonore supérieure. Sans compter le fait de pouvoir changer la vitesse de lecture aisément en appuyant juste sur un bouton, la vitesse est contrôlée électroniquement avec une précision maximale, ce qui se traduit par une vitesse la plus fiable et stable possibles.

Afin de garantir une connexion optimale avec l’ampli,toutes les platines vinyles Pro-Ject sont livrées avec un câble RCA phono haut de gamme. Le Connect it E est un câble semi symétrique à faible capacitance et équipé d’un blindage supérieur.

Disponible en finition classique plaquée mat en noyer, en piano noire, rouge ou blanche, et dans 5 variations signatures satin : noire, blanche, verte sapin, jaune or, et bleue acier.

Comptez 499 €

Caractéristiques techniques :

Vitesse : 33, 45/78 (changement de vitesse électronique ) Mode d’entrainement : Par courroie / contrôle électronique de la vitesse Plateau : Acier avec amortisseur TPE; 30 cm; 1,7 kg Axe principal : Acier inoxydable sur une bille de bronze Pleurage et scintillement : +/- 0, 17% (33 rpm) +/- 0, 15% (45 rpm) Précision de la vitesse : +/- 0,5% (33 rpm ) +/- 0,6% (45 rpm) Signal sur bruit : 68 dB Bras : 8,6″ fibre de carbone d’un seul tenant

Masse: 6g -Longueur: 218,5 mm Surplomb : 18,5mm Accessoires inclus : Aliment ation 15V/0,8A, capot , courroie 78, adaptateur disque 7″. Consommation électrique : 4W / 0W Dimensions : 41 5 x 113 x 320mm (L *H* P) Poids : 6 Kg net