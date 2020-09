Philips Hue Play Gradient: l’Ambilight sur votre TV

Anciennement appelé Philips Hue, Signify vient d’annoncer une série de nouveaux produits afin d’agrémenter sa Hue Play Box, et surtout de combler un manque au sein de ce système Ambilight pour tous, les Lightstrip Hue Play Gradient.

Philips… euh pardon, Signify avait créé la surprise il y a quelques mois en dévoilant la Hue Play HDMI Sync Box, un petit boitier connecté à votre télé, qui vous permet de profiter du système Ambilight, intégré uniquement aux téléviseurs Philips, en synchronisant l’image de votre télé avec votre éclairage Hue. Super bonne idée! sauf que les éclairages proposés par la marque ne s’intégrait pas forcément bien à l’arrière de la télé.

Qu’à cela ne tienne, voilà un nouveau produit qui devrait satisfaire tout le monde, le Lightstrip Hue Play Gradient. Ce lightstrip, ou bandeau lumineux possède une série de LEDs qui peuvent s’allumer dans des couleurs distinctives et différentes tout le long du bandeau, parmi les 16 millions de couleurs proposées. Parfait pour se synchroniser avec les différentes couleurs de l’image produite par votre télé.

Proposé en plusieurs taille pour pouvoir être installé derrière des télés de plusieurs dimensions, 55 pouces, 65 pouces ou 75 pouces, le Lightstrip Hue Play Gradient est fourni avec tous les accessoires pour l’installer correctement derrière votre écran.

Il sera disponible à partir du 6 octobre à un tarif de 179,99€ pour le 55 pouces, 199,99€ pour le 65 pouces et 229,99€ pour le 75 pouces. Un tarif relativement élevé, surtout si vous n’êtes pas encore équipé. EN effet, ce bandeau, aussi efficace et joli, le pourra pas fonctionner en mode Ambilight, si vous n’êtes pas également équipé d’une Hue Play HDMI Sync Box à 249,99€ et d’un pot Hue à 59,99€…