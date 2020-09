Comparés aux Momentum True Wireless 2, les différences sont principalement d’ordre esthétique. Le design du CX 400BT est plus rectangulaire, là où les MTW sont plus ronds. De plus, l’étui fourni avec le nouveau modèle n’est pas recouvert de tissu. La différence majeure réside dans l’absence d’ANC, ce qui explique le prix plus nettement abordable.

Par ailleurs, les CX 400BT disposent de commandes tactiles (contrôle audio, prise d’appels et accès à l’assistant vocal) sur chaque oreillette. Celles-ci peuvent d’ailleurs être personnalisées via l’application Smart Control.

Les règles sont faites pour être transgressées : avec les CX 400BT True Wireless, Sennheiser intègre sa technologie acoustique haut de gamme à une nouvelle paire d’écouteurs accessibles. En effet, ces intras utilisent les mêmes drivers dynamiques de 7 mm que ceux embarqués dans les Momentum True Wireless 2. Sennheiser en vante (à très juste titre) les “graves profonds, les médiums naturels et les aigus clairs et détaillés“.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!