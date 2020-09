Sony annonce l’Xperia 5 II, son deuxième smartphone 5G

Sony vient d’annoncer un nouveau venu dans la gamme Xperia, un smartphone compact mais bardé de technologies comme la 5G, dont il devient le deuxième smartphone de la gamme, près pour les très très hauts débits.

Reprenant les traits principaux de son grand frère, l’Xperia 1 II, ce nouveau smartphone de Sony possède un format mini avec seulement 68 mm de largeur et 8 mm d’épaisseur, idéal pour être utilisé à une main. Dans une coque aux bords arrondis, certifiée IP65/68, et protégé par du verre Corning Gorilla Glass 6 sur ses deux faces, on trouve à l’intérieur la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 865 5G associé au système modem-RF Snapdragon X55 5G afin de profiter de vitesses multi-gigabits 5G avec un CPU et un GPU 25 % plus rapides que le modèle précédent. Le tout est alimenté par une batterie haute capacité de 4 000 mAh capable de se recharger rapidement jusqu’à 50% en seulement 30 minutes. Le tout faisant tourner Android dans sa version 10.

Coté photo, on retrouve l’appareil photo triple objectif avec les optiques ZEISS calibrées sur mesure, s’inspirant du Xperia 1 II. N’étant jamais mieux servi que par sois même, Sony a pioché chez lui pour intégrer les technologies des appareils photo Alpha. L’appareil photo polyvalent possède trois longueurs focales (16, 24 et 70 mm) permettant de capturer des paysages et portraits, et de zoomer sur des sujets éloignés. Le célèbre revêtement ZEISS T* antireflets permet d’offrir un contraste et un rendu d’image plus raffinés.

Pour les prises de vue en basse lumière, le travail est confié au grand capteur de 1/1,7 pouce assisté par la réduction du bruit avec le traitement Bionz X™ pour mobile. L’autofocus en continu mesure également le rapport AF/AE 60 fois par seconde pour permettre de prendre et de stocker 20 photos (20 ips) avec une grande précision, la bonne mise au point et une exposition optimisée.

Pour optimiser le rendu final, l’Xperia 5 II est équipé des applications Photography Pro, intégrant les outils et les technologies des appareils photo Alpha de Sony , et Cinematography Pro « optimisé par CineAlta » pour la création de films et ainsi rivaliser avec les paramètres et les réglages de couleurs des cinéastes professionnels

Pour admirer le tout, le smartphone possède un énorme écran OLED FHD+ HDR au format 21:9e CinemaWide de 6,1″ sans encoche. Celui-ci possède également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence de balayage tactile de 240 Hz pour offrir une expérience de jeu la plus fluide et précise possible.

Devenu une référence dans le domaine de la télé, Sony a équipé son smartphone du moteur X1 pour mobile. Ainsi, tous les contenus visionnés, même ceux des services de streaming, bénéficient de la technologie BRAVIA HDR remaster pour un contraste, des couleurs et une clarté améliorée. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit la fluidité du défilement et de la navigation sur Internet.

Coté audio, il possède un système audio haute résolution, une prise audio 3,5 mm et des haut-parleurs stéréo frontaux. Il est possible de regarder des films avec un son Dolby Atmos, calibré en collaboration avec Sony Pictures Entertainment et profiter d’un son enveloppant multidimensionnel. La musique n’est pas en reste puisque les réglages ont été confiés à Sony Music Entertainment pour garantir une expérience d’écoute la plus fidèle possible. Le décodage matériel 360 Reality Audio optimise la qualité sonore de la musique transmise par la plateforme mondiale de musique et de divertissement TIDAL.

L’Xperia 5 II sera décliné en noir, bleu et gris, et disponible s à partir de l’automne 2020 au prix de 899€