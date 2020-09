[Test] Casque audio Jabra Evolve2 85, il sait tout faire et il le fait bien !

Covid-19, télétravail, téléconférence, distanciation physique (et non pas sociale…), le monde du travail (à distance) a beaucoup évolué (contraint et forcé), mais de nouvelles habitudes ont vu le jour et elles devraient perdurer. C’est pourquoi il est nécessaire de choisir les bons outils audio et vidéo afin de pallier la diminution des réunions ou RV physiques. Côté micro-casque audio, le casque Jabra Evolve2 85 fait (parfaitement) le job, et plus encore. “Le plaisir” du bureau, mais à la maison !



2 jours par semaine au bureau… C’est la consigne dans notre entreprise depuis fin avril, et elle est toujours en vigueur. Côté maison, il a donc fallu s’organiser sans bouleverser les habitudes de vie, et s’équiper des bons outils. L’un des aspects les plus importants, outre la vidéo, réside bien dans l’audio. Il est en effet capital de bien entendre mais aussi de se faire comprendre. A ce titre, l’opportunité de tester ce Jabra Evolve2 85 tombait à pic !

Oubliez tout ce que vous savez des micro-casques ! L’Evolve2 85 inaugure un nouveau standard dans la gamme des micro-casques professionnels. Il ressemble en effet plus à un casque audio HiFi avec ses larges oreillettes quasiment identiques à celles de l’excellent Elite 85h dont il reprend nombre d’éléments, en les améliorant. Il embarque donc les même drivers de 40 mm, ainsi qu’un micro perche plutôt discret qui se range astucieusement le long de l’oreillette droite et qui peut pivoter pour se placer idéalement à côté de la bouche.

Côté confort, nous sommes proches de la perfection, et c’est tant mieux car le télétravail peut amener à porter ce casque de 286 grammes une bonne partie de la journée…

Jabra Elite 85h et Jabra Evolve2 85

Plus qu’un air de famille…

Mais ce n’est pas tout. S’il peut se recharger via un câble USB / USB-C, l’Evolve2 85 est livré avec une station de recharge optionnelle. Il suffit de poser le casque sur l’oreillette gauche pour faire correspondre le contacts, et voilà ! Il est évident que quand on ne porte pas ce casque, celui-ci doit malgré tout être disponible à tout moment, sans devoir se poser plus de question, ni devoir connecter un câble. Bien vu Jabra !

La batterie permet une autonomie annoncée jusqu’à 37h, mais il est tellement simple de poser le casque sur sa base…

Pratique, cet Evolve2 85 peut s’appairer à 2 appareils et sort de veille dès qu’il est ouvert. Ce qui s’avère très commode pour passer de l’ordi au smartphone.

Ce n’est toujours pas tout… Confort, qualité d’écoute, praticité semblent évidents. Mais le silence est d’or, et ce casque n’embarque pas moins de 10 microphones MEMS (Micro-ElectroMechanical Systems) dont 4 analogiques et 6 numériques. 2 micros sont intégrés à la perche et 8 trouvent place dans les haut-parleurs. Associée à une réduction de bruit passive (résultant de la qualité des oreillettes enveloppantes), sa fonction de réduction active du bruit (ANC) très performante assure à l’utilisateur un niveau de concentration maximum, même dans les environnements les plus bruyants. Le confort d’une véritable bulle de silence s’avère particulièrement reposant et productif.

Les appels téléphoniques et autres visioconférences s’effectuent alors dans un calme surprenant et garantissent aussi une qualité de conversation inégalée. La prise d’appels téléphoniques se fait soit en appuyant sur l’unique bouton Multifonction situé sur l’oreillette droite, ou “ouvrant” le micro perche. Pratique.

Le micro s’escamote complètement

La réduction de bruit s’active et se désactive depuis des appuis successifs sur le trop petit bouton situé sur l’arrière de l’oreillette gauche, pour basculer entre les différents modes sonores : ANC on, HearThrough et ANC off. (Pour rappel, la fonction HearThrough permet d’écouter les bruits et conversations environnantes sans devoir retirer le casque).

Le Jabra Evolve2 85 m’a toujours garanti des discussions distantes d’une qualité sans faille depuis que je l’utilise au quotidien depuis début juillet.

Le fabricant a aussi pensé aux personnes travaillant en openspace. A ce titre, ce casque, décidément surprenant, prévient l’entourage et les collègues que vous êtes en conversation quand les leds rouges situées à l’avant et à l’arrière des écouteurs sont allumées.

Destiné au travail, ce casque Jabra est aussi un excellent casque musical, à l’instar du Elite 85h dont il reprend les haut-parleurs. Que ce soit en Bluetooth ou via la prise jack 3.5mm, c’est un plaisir d’écouter sa musique en travaillant, ou pas…

Les trois boutons situés à l’arrière de l’écouteur droit sont destinés à contrôler le volume, la piste suivante / précédente et les fonctions de lecture / pause, mais s’avèrent un peu petits. On aurait aimé une sérigraphie en relief avec un + et un – par exemple…

Afin de protéger ce superbe casque, le constructeur le livre dans une coque rigide qui contient outre les câbles de recharge et audio, un adaptateur avion. Ce qui le positionne effectivement comme un casque à tout – bien – faire.

Un dernier accessoire (que nous n’avons pas eu besoin d’utiliser) est présent dans la coque de transport. Il s’agit d’un dongle Jabra Link en USB-A (ou USB-C pour les Surface par exemple) qui permet de le connecter à son ordi et de profiter, le cas échéant, des fonctionnalités de l’application de bureau Jabra Direct, comme la mise à jour du firmware, ce qui peut aussi être réalisé depuis l’app mobile Jabra Sound + qui permet aussi de localiser son précieux casque.

Cette dernière permet d’ailleurs de gérer les “moments” propres à Jabra, c’est à dire les réglages de l’égaliseur avec des réglages pré-personnalisés et modifiables.

One more thing… Ce casque existe en 2 versions, soit optimisée (et surtout certifiée) pour Microsoft Teams ou une version plus générique “Unified Communications” qui fonctionne avec tous les softphones et clients web…

Essayer le Jabra Evolve2 85 c’est se demander comment on a pu faire avant… Certes, il s’agit d’un casque haut de gamme et professionnel et son prix s’en ressent, mais quel plaisir d’utiliser ce casque polyvalent, aussi bien pour travailler que pour voyager ou se détendre.

Disponible en beige ou noir, le Jabra Evolve2 85 induit en tous points un nouveau standard et c’est un véritable coup de cœur !

A partir de 355 €.