Antipods², la révolte de Divacore

Divacore, le spécialiste français du son et des casques audio, avait fait grand bruit à l’époque de la sortie des Antipods, premier du nom. Sans équivoque, Divacore voulait concurrencer les Airpods d’Apple et l’avait fait non sans bruit. Voilà qu’ils récidivent et nous annonce la sortie du successeur, les Antipod² (pas “2” mais “au carré”).

Pionnier sur les modèle True Wireless, les produits de Divacore ont toujours été des modèles de qualité, tant esthétique qu’acoustique. Divacore reprend une recette gagnante pour sortir ses Antipod² et propose une nouvelle version améliorée dans tous les sens du terme, plus performante, solide et intuitive.

Dix ans d’expertise audio et quatre générations de miniaturisation ont été nécessaires pour façonner ces nouveaux écouteurs afin qu’ils soient discrets et confortables, mais sans compromis sur la qualité de son. Résultat, un design élégant et épuré pour des écouteurs plus affinés et allégés dans un nouvel étui de transport. Afin de garantir une immersion sonore totale, des embouts spéciaux à mémoire de forme apportent une ergonomie sur-mesure à chaque oreille. Une meilleure position dans l’oreille (tant la première version avait été critiquée) offre un meilleur maintien, une isolation naturelle des bruits et du vent.

Coté technique, les écouteurs true wireless AntiPods² combinent les dernières technologies à une nouvelle chambre acoustique afin d’offrir une acoustique exceptionnelle en 100% sans fil. Les drivers HD assurent une amplitude sonore conséquente et un spectre large. On obtient ainsi un équilibre parfait des mediums, des aigus et des basses rondes et envoûtantes, un son maîtrisé, ample et authentique à la texture détaillée quelque soit le style de musique.

La connexion Bluetooth 5.0 se fait sur tous vos appareils en gardant leurs fonctionnalités exclusives iOS, macOS ou Android. Une double transmission sans fil (un signal pour chaque écouteur) assure un signal solide, une meilleure bande passante et une réduction de la latence.

Coté ergonomie, les AntiPods² possèdent des détecteurs à chaque écouteur. Ainsi la musique joue ou se met en pause toute seule lorsque vous enlevez ou remettez votre écouteur. Des commandes tactiles intégrées aux écouteurs sont plus intuitives et permettent de piloter vos pistes, le volume et vos appels du bout des doigts. Compatible avec les assistants vocaux de Google et Apple, ils s’activent à la voix, dès que vous prononcez ‘Ok Google’ ou ‘Dis Siri’.

Concernant l’autonomie, les AntiPods² offrent 6 heures en continue sur une seule charge et grâce à son étui de transport, l’autonomie peut passer jusqu’à 24 heures. Le nouveau boîtier possède une charge rapide en USB-C et dispose d’un système d’ouverture aimanté et renforcé plus facile à ouvrir qu’avec la précédente version. Les sportifs pourront d’ailleurs profiter de ces heures d’autonomie puisque les Antipods² sont conçus avec une protection et une résistance à l’eau, aux éclaboussures, à la poussière

Les true wireless AntiPods² seront disponibles mi-novembre au prix public conseillé de 149€ et en 2 coloris: noir or et blanc or. Mais vous pourrez toujours les précommander à partir de début Novembre.