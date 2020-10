Le 1er saxophone numérique est signé Yamaha

Jouez quand vous voulez, où vous voulez ! Yamaha lance un nouvel instrument à vent innovant et ludique : le 1er saxophone numérique sur le marché, le YDS-150.

Ce nouvel instrument à vent a été conçu pour permettre à chacun de jouer quand il veut, où il veut. Le YDS-150 est révolutionnaire, il conserve toute l’expressivité du saxophone acoustique, avec en plus, la possibilité de le rendre plus ou moins silencieux. Il devient ainsi possible de jouer partout où que l’on soit en fonction de ses envies, de répéter sans importuner ses voisins ou son entourage.

Jouer devient un véritable jeu d’enfant

Pour jouer, rien de plus simple, il suffit de souffler dans le bec de l’instrument pour produire un son de saxophone exceptionnel. Le volume et le timbre peuvent être correctement modulés en fonction de l’intensité du souffle. Le nouveau saxophone numérique YDS-150 convient à la fois parfaitement aux débutants et aux musiciens confirmés car il répond à tous les besoins en termes d’expression.

Le YDS-150 est doté de la technologie “Integrated Bell Acoustic System” (IBAS), qui symbolise la fusion entre la conception traditionnelle des instruments à vent acoustiques et des technologies numériques de pointes. La “Integrated Bell Acoustic System” est un système acoustique développé spécifiquement pour le YDS-150 qui reproduit le ressenti physique unique (résonance sonore et vibration) d’un saxophone acoustique. Le système se compose de hautparleurs, d’enceintes, d’un tube acoustique et d’un véritable pavillon en laiton, ce qui lui permet de restituer parfaitement les résonances et les vibrations sonores à la bouche et au bout des doigts du musicien.

Cette alliance offre toutes les qualités sonores (richesse, puissance) d’un saxophone acoustique tout en permettant de prendre du plaisir à jouer en toute liberté sans se soucier de l’heure ou du lieu.

réglage du volume sur une plage de 15 niveaux

le volume et la tonalité peuvent également être ajustés en modifiant l’intensité du souffle

sons échantillonnés des saxophones soprano, alto, ténor et baryton de Yamaha, pour produire 56 sonorités de

saxophone, y compris les variantes, et d’autres sons tels que les synthétiseurs, pour un total de 73 sons d’instruments.

Le nouveau saxophone numérique Yamaha YDS-150 sera disponible à partir du 30 octobre 2020.

Comptez 898 €.