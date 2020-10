Les intras Jabra Elite 75t reçoivent l’ANC

Les écouteurs Elite Active 75t sont proposés en six couleurs – Terre de Sienne, Menthe, Bleu, Noir Cuivre, Gris Anthracite et Noir Titane – pour 199,99 € .

Les modèles dotés de la fonction ANC continueront de bénéficier des certifications IP55/IP57, ainsi que de la garantie de deux ans. Lorsque la fonction ANC est activée, l’autonomie de la batterie sera de 5,5 heures sur une charge unique et jusqu’à 24 heures au total avec l’étui de recharge ; une fois le mode ANC désactivé, ces écouteurs disposeront de l’autonomie actuelle, à savoir 7,5 heures et 28 heures au total. Mieux encore, la fonction ANC est intégrée en standard aux écouteurs sans coût additionnel.

La même qualité d’appel, le même son et un maintien comme aucun autre, maintenant avec la technologie ANC standard de Jabra, pour optimiser l’écoute de musique et de contenus multimédias. Cette mise à jour gratuite est offerte aux utilisateurs grâce au génie de Jabra allié aux technologies Qualcomm. Conjuguant son savoir-faire de pointe en technologie ANC aux performances élevées du processeur audio numérique qu’embarquent déjà les écouteurs Elite 75t, Jabra a réussi à déployer l’ANC dans sa gamme de produits existants.

Les écouteurs de la gamme Elite 75t (Elite Active 75t et Elite 75t) sont disponibles dès aujourd’hui avec la fonction ANC, via une simple mise à jour depuis l’application Jabra Sound+.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!