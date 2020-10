Sentinel, de bonnes vibrations pour les motards

Sentinel est le fruit de plus de deux ans de recherches et est désormais à découvrir sur Sentinel . Les premières livraisons ne sont pas attendues avant le printemps 2021.

Grâce à ses algorithmes avancés, Sentinel analyse la conduite en fonction du tracé de la route et peut alerter le conducteur à tout moment lorsque celui-ci roule trop vite, surtout dans les virages, et ainsi éviter tout risque de dérapage ou d’accident.

Bientôt de bonnes vibrations à moto pour rester concentré et ne pas se mettre en danger… La startup autrichienne Motobit présente un appareil connecté à destination des motards. Celui-ci est capable de communiquer avec eux à tout moment, par simples vibrations, afin de bien rester concentré et de respecter les vitesses pour éviter les accidents.

