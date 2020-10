[Test] Routeur Netgear Orbi Wifi 6 AX4200 (RBK752), des performances au top !

Avec un nombre croissant d’appareils connectés au sein des foyers, le WiFi 6 (802.11ax) est en mesure de Wifi 6 traiter les requêtes qu’un box internet classique ne saurait adresser. C’est pourquoi les routeurs Orbi de Netgear, en fait toute la gamme nommée AX, sont designés pour apporter des améliorations de débit, une prise en charge de plusieurs appareils et une efficacité du spectre Wifi pour le streaming, le gaming et le partage multimédia notamment.

Nous les attendions avec impatience, et le confinement et les soucis d’approvisionnement sont passés par là… Mais ils sont là ! Nous avons pu tester le système WiFi 6 Orbi AX4200 (RBK752), constitué d’un routeur et un satellite.

Déballage

Sans surprise, on y trouve le routeur à la base argentée et le satellite tout de blanc vêtu, leurs alimentations, un câble Ethernet plat de Cat 5e (débit maximum théorique de 1 Gbit/s… aussitôt remplacé par un Cat 7 (débit maximum théorique de 40 Gbit/s) – qui peut le plus peu le moins, (et non pas l’inverse !) ainsi qu’une documentation succincte mais largement suffisante.

Présentation

Le design de la gamme WiFi 6 a peu évolué mais le routeur comme le satellite reposent désormais sur une base argentée. A little touch of class.

A gauche le RBK750, à droite le RBK50

Les leds indiquant l’état de l’appareil sont désormais aussi sur la base. Il faut bien distinguer les gammes entre elles.

Il est possible de connecter plus de périphériques filaires grace à un port WAN + trois ports LAN sur le routeur et deux ports LAN sur le satellite.



Mise route : Plug, play, and play, and play…

Une documentation certes succincte mais largement suffisante en effet car l’installation est simplissime, donc à la portée de tous, même de Madame Michu !

Elle se résume en 3 mots : Téléchargez, Installez et Explorez !

La voici détaillée en 20 écrans :

Et oui, c’est tout, le système est prêt et il ne nous a fallu que 3 minutes pour qu’il soit opérationnel, mis à jour, et… super rapide !

Pour preuve, mon système ne comporte pas moins de 39 appareils connectés simultanément…

Utilisation

Bien entendu, la première chose que nous souhaitions vérifier est la vitesse de notre réseau. Précisons que le WiFi de la box est inactif, le routeur Orbi est connecté à celle-ci via le câble mon câble Ethernet. Le résultat ? Edifiant ! Je n’ai jamais eu un réseau aussi rapide chez moi (iPhone 11 Pro – WiFi 5):



Deux autres tests sur un MacBook Pro de juin 2020 (toujours en WiFi 5… merci Apple) :

Allez, un dernier :



L’abonnement internet utilisé ici est un Orange Up Fibre (jusqu’à 2 Gbit/s partagés), avec un débit accessible par appareil jusqu’à 1 Gbit/s, et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant.

Contrat rempli, je peux enfin exploiter mon forfait Internet à 100% ou presque. Merci Orbi !

Si vous avez vraiment besoin de plus de rapidité (en fonction de votre connexion Internet), vou pouvez aussi opter pour la gamme supérieure AX6000 pour un débit de 6 Gbit/s…

Il est bien entendu possible de gérer son réseau et les appareils connectés et de supprimer leur accès. Vu le nombre, Netgear sait filtrer l’affichage des connexions filaires, 2.4 ou 5GHz, et même de les trier par ordre alphabétique croissant ou décroissant.

Netgear fournit une version d’essai de son logiciel de sécurité Armor “powered by Bitdefender”. A vous de juger de son utilité et de sa pertinence, ce n’est pas l’objet de ce test.

A noter que la connexion fourni par Orbi se révèle d’une stabilité exemplaire, sans aucune coupure, aussi micro soit-elle. Le gage de téléconférences de haute qualité, entre autres car les gamers apprécieront aussi.

Cette nouvelle gamme de produits Orbi offre un système WiFi Mesh robuste pour toute la maison. Elle couvre les surfaces allant jusqu’à 350 m² avec des connexions WiFi ultra-rapides.

Système Wifi AX Mesh (by Netgear) garantit une connectivité optimale dans toutes les pièces, en permanence ave une couverture et un débit Gigabit parfaitement homogène.

Les performances offertes pas le WiFi 6 sont à peine croyables : la capacité est 4 fois supérieure à celle d’un système WiFi 5 (802.11ac). Même avec plus de 40 appareils connectés, le WiFi 6 prend en charge les liaisons pour vos appareils actuels et à venir.

Ce test fut parfaitement concluant et le produit tient parfaitement ses promesses en terme de rapidité, de couverture et de stabilité. Impossible maintenant de revenir en arrière. Les journées de télétravail se voient en partie facilité et les journées au bureau seront moins… rapides ! A moins que je ne les décide à passer en Orbi Pro 🙂

Comptez environ 500 € pour le pack

Vous avez dit Mesh ?

L’Orbi de Netgear n’est pas à proprement parler un système sans fil maillé, mais il fonctionne de la même manière et étend votre réseau en utilisant des unités satellites. En fait, ces satellites ne sont tout simplement pas connectés les uns aux autres, mais seulement à la base via une connexion tri-bande dédiée. C’est malgré tout un système tri-bande capable de vitesses de réseau ultra-rapides avec une couverture incomparable.