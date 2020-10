[Test] Tilde Pro, le casque anti-bruit made in France !

Qu’on se le dise, les français ont du savoir faire et il faut le faire savoir ! Le casque anti-bruit Tilde Pro signé Orosound a été conçu à Paris et fabriqué en Bretagne et c’est une belle réussite, par Toutatis, par Benelos, par exemple !

Enfin un challenger (français de surcroit) aux ténors du marché, et ils sont de plus en plus nombreux Qu’à cela ne tienne, après le succès des intras Tilde (testés ici), les ingénieurs d’Orosound ont mis tout leur savoir faire dans le Tilde Pro, un casque élégant à la qualité de fabrication et d’assemblage irréprochables et à la réduction de bruit sélective très efficace, permettant à ses utilisateurs de se concentrer sans pour autant s’isoler des autres.

Ce casque premium à arceau et au design modulable (réalisé par l’agence eliumstudio, mainte fois primée) se voit en effet équipé de confortables coussinets détachables et interchangeables : circum-auraux et supra-auraux en fonction du choix de l’utilisateur. Ses oreillettes reçoivent des haut-parleurs de 40mm, à très faible distorsion (< à 0,2%). Bien entendu, celles-ci se replient vers le corps afin de faciliter les déplacements tout en protégeant les drivers. L’arceau recouvert de tissu se règle en coulissant sur près de 35mm de chaque côté, permettant de s’adapter à toutes les morphologies crâniennes. La mousse située sous le dessous de cet arceau repose avec légèreté sur la tête puisque le Tilde Pro ne pèse que 215 g, autant dire un poids plume… De plus, la pression latérale exercée par l’arceau le maintien parfaitement en place. Peut-être un poil trop, car notre casque de test n’était pas livré avec les coussinets circum-auraux, et nous avons vite ressenti une gêne due aux branches de lunettes… Pas de chance.

La connexion en Bluetooth 5,0 ne nécessite que quelques secondes, et le casque se reconnecte automatiquement sans autre intervention nécessaire.

L’une des particularités de ce casque est le micro-bouche détachable grâce à un système magnétique breveté . Ce choix peut paraitre discutable dans la mesure où il devient impossible de passer/répondre à un appel en cas d’oubli ou de perte de ce micro. Une perche orientable nous aurait semblé plus pertinente.

Il suffira alors de placer ladite perche dans la housse soule fournie avec le casque.

Un bouton est accessible à droite pour allumer/éteindre le casque et l’appairer, tandis qu’un autre permet d’activer/désactiver et régler progressivement le niveau de réduction de bruit de 0 à -30dB. A gauche, il est possible de lire/arrêter la musique et de prendre un appel ou de raccrocher.

L’objectif du Tilde Pro à réduction active de bruit sélective consiste à isoler son utilisateur des bruits environnants tout en lui permettant d’échanger avec ses collègues placés devant lui. A ce titre, il est équipé de 4 microphones pour l’ANC et de 6 microphones (pas moins) destinés au Tilde Voice First. Cette technologie anti-bruit développée par Orosound prend en compte la provenance et la nature des sons, différencie la voix du bruit et permet ainsi de pouvoir discuter avec une personne située face à soi, tout en s’isolant des sons alentours.

La batterie, qui se recharge à 50% en 30 minutes assure jusqu’à 28h d’autonomie pour 2h de charge.

En résumé, nous avons donc bien affaire à un casque haut de gamme, original dans sa conception et ses fonctionnalités, et conçu pour les entreprises et Made in France !

Comptez 380 €

Fabriqué en France… On l’a dit ?