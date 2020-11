Après les True Connect et True Connect 2, voici les True Connect ANC de RHA

Ces TrueControl ANC sont disponibles en pré-commande en ligne et en magasin pour 299,95 € et offrent une garantie de 3 ans, pour une livraison à compter du 4 décembre.

Ces TrueControl ANC viennent avec une toute nouvelle signature sonore profonde et détaillée grâce au codec AptXt de Qualcomm, ainsi qu’une réduction active de bruit (ANC). De plus, une app RHA Connect permet de régler le niveau de réduction de bruit et l’égalisation des écouteurs en fonction des goûts personnels de chacun.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!