Opera intègre une fonction player

Le navigateur de bureau Opera est gratuit et peut être téléchargé sur opera.com . Il fonctionne sous Windows, Mac et Linux.

Opera 72 ajoute à son navigateur un accès rapide aux plateformes de streaming musical les plus populaires au monde. Comment ? Depuis la barre latérale du navigateur, sous la section des messageries. Le lecteur d’Opera s’arrête lorsque vous commencez à diffuser une vidéo ou un fichier audio dans un onglet et reprend automatiquement la lecture de la musique une fois qu’elle est terminée. Les amateurs de musique et de podcasts peuvent rester connectés aux trois plateformes de diffusion en continu et alterner entre elles.

La nouvelle fonction Player vous permet de garder vos services de streaming aux plateformes de streaming musical les plus populaires (Spotify, Apple Music et YouTube Music) directement à partir de la barre latérale du navigateur.

