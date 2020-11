Pioneer dévoile 3 dashcams

VREC-DZ700DC Deux caméras embarquées, grand angle, vision de nuit, elle permet de filmer l’avant ou l’habitacle du véhicule et l’arrière du véhicule grâce à sa 2ᵉ caméra fournie. Cette même caméra surveille et protège le véhicule en permanence même lors d’une très longue période. Comptez 219€

VREC-DH200 Caméra embarquée ultra-discrète (3 cm de côté, soit la plus petite caméra du monde). Très simple d’utilisation, grâce à son mini format elle reste extrêmement discrète. La connexion Wi-Fi smartphone permet d’accéder à l’ensemble des menus et de visionner tous les évènements vidéos. Angle de vision de 130°. Comptez 119€

Pioneer lance sur le marché trois dashcam innovantes et performantes pour aider les automobilistes à sécuriser leur véhicule et se préserver des incivilités. Plug and play, les dashcams Pioneer se montent facilement dans l’ensemble des véhicules existants.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!