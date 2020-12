Amazon fait le plain de nouveautés Echo…

La famille Echo continue à faire son petit bout de chemin avec une gamme complète et qui arrive à se renouveler d’année en année. Les appareils Echo c’est chouette, mais ce qu’il y a dedans est également important, et Amazon profite de cette fin d’année pour annoncer des nouveautés au sein de vos assistants vocaux.

SI vous aimez les podcasts et que vous possédez un appareil Echo d’Amazon, vous allez être ravi! Vous pourrez désormais écouter vos podcasts favoris disponibles via Spotify et Apple Podcasts sur vos appareils. Une fois que vous aurez activé l’option sur votre application Alexa, il suffira de demander à cette chère Alexa de trouver et d’écouter vos podcasts en toute simplicité. Vous pourrez également mettre sur pause l’épisode que vous écoutez sur un de vos appareils Echo pour reprendre l’écoute là où vous l’aviez interrompue, sur un autre appareil Echo, en demandant simplement à Alexa de reprendre le podcast.

Quelques exemples de ce que vous pourrez lui demander:

« Alexa, joue le podcast Brut sur Spotify »

« Alexa, mets Emotions sur Apple Podcasts »

« Alexa, joue le dernier épisode du podcast La Poudre sur Apple Podcasts»

« Alexa, reprend le podcast Brut sur Spotify »

« Alexa, avance de 30 secondes »

« Alexa, prochain épisode »

Si la possibilité de voir des vidéos est proposée sur les appareils Echo Show disposant d’un écran, est possible, elle était limitée à Prime Video, le SVOD d’Amazon ou aux applications tiers proposant leur service sur Echo. Mais ça c’était avant! Dorénavant, vous pouvez également profiter de Molotov, et avoir accès à une multitude de chaines , sur l’ensemble des écrans connectés Amazon Echo Show. Vous pouvez accéder à Molotov pour visionner vos émissions en direct ou à la demande en demandant à Alexa de rechercher et lancer des chaînes sur Molotov.

Dites simplement « Alexa, lance TF1 sur Molotov » pour lancer votre chaine sur l’écran de l’Echo Show, ou « Alexa, cherche des documentaires sur Molotov », pour trouver votre programme, où que vous soyez dans la pièce.

Le coté applicatif des appareils Echo Show profite également de certaines nouveautés, comme la recherche de contenu video, film ou série. Une nouvelle page d’accueil vidéo fait son apparition et fournit des recommandations personnalisées afin de vous aider à trouver vos prochains programmes, simplement en disant « Alexa, ouvre l’accueil vidéo ». Les informations sur la série ou le film sélectionné ont également été revues et propose en un coup d’œil d’en lire toutes les caractéristiques.

Si Noel sera fêté dans des conditions particulières cette année, il n’en demeure pas moins qu’il faut le fêter! Alexa vous propose tout un programme pour fêter Noël et la nouvelle année avec des histoires, des chansons et autres poèmes, quiz, blagues, recettes… et les petits auront même la possibilité de contacter le Père Noël, en disant simplement : “Alexa, appelle le Père Noël”.

Pour endormir les petits le soir de Noel, quoi de mieux qu’une belle histoire, Alexa leur racontera l’Aventure de Noël, un conte merveilleux en 24 épisodes de 5mn réalisé en partenariat avec Sybel.