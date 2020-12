… Mais également sur FireTV!

Les appareils Echo ne sont pas les seuls à proposer du contenus vidéo, le stick FireTV le fait également et même très bien!! il ne lui manquait que l’accès à certains bouquets TV afin que l’expérience soit complète. C’est maintenant chose faite avec l’arrivée de Canal+ sur FireTV.

Enfin, pourrait on dire!! CANAL+, est disponible sur Fire TV depuis aujourd’hui! Et ça, ça va ravir les utilisateurs du lecteur multimédia en streaming Fire TV d’Amazon. Dorénavant, tout leur bouquet Canal+ est accessible (selon leur abonnement) en France via l’application myCANAL pour regarder au sein de l’application tous les contenus CANAL+.

myCANAL rejoint donc Fire TV avec également la possibilité de lancer myCANAL avec Alexa. Il suffit d’installer l’application myCANAL sur Fire TV dans le store d’Amazon, et les abonnés CANAL+ peuvent accéder aux films, séries, documentaires, sport, en direct, en replay, en SVOD et en TVOD, facilement et rapidement, grâce à leur télécommande vocale Alexa sur Fire TV Stick/Lite/4K, ou directement sur Fire TV Cube, en disant simplement : « Alexa, ouvre myCANAL ».

Considérée comme la plus grande mise à jour de l’expérience Fire TV, le lecteur d’Amazon s’offre pour Noel, une nouvelle interface utilisateur pour une expérience personnalisée, plus rapide et plus intuitive. De nouvelles fonctionnalités viennent étoffer et donner un coup de jeune à l’interface qui commençait à se faire un peu vieillotte.

Un design et une navigation repensés : Plus simple et plus rapide d’accéder à ce que vous recherchez, grâce au menu principal situé au centre de l’écran, pour facilement naviguer vers des destinations clés comme Accueil, Trouver, Bibliothèque, Profils et plus encore. En haut se trouve les contenus populaires et permet de regarder les bandes annonces. Et cliquez en bas pour parcourir les rangées élargies de programmes et de films.

Une nouvelle page d’accueil : L’écran d’accueil arbore un nouveau look et un nouveau confort. Vous pouvez y trouver des recommandations de programmes et de films provenant de services de streaming par abonnement comme Prime Video, ainsi que du contenu gratuit provenant d’applications comme IMDb TV. Les recommandations de contenus apparaissent dans la rubrique “Recommandé pour vous” et s’amélioreront au fil du temps.

Des fonctions de découverte et de recherche de contenus améliorées : Utilisez la fonction “Trouver” pour filtrer par Films ou Séries, ou recherchez les catégories recommandées comme Sports. Maintenant, vous pouvez également trouver le contenu qui vous intéresse :

En utilisant l’onglet “Trouver” pour filtrer par contenu “gratuit pour moi” En cliquant sur “Recommandé” sur la page d’accueil pour voir les contenus recommandés ou populaires disponibles pour un accès rapide En navigant rapidement dans vos applications préférées pour voir ce qui y est disponible.



Profils d’utilisateurs : Fire TV permet de créer jusqu’à six profils par foyer pour profiter d’une expérience personnalisée. Une fois que vous avez créé un profil vocal Alexa, changer de profil Fire TV est aussi simple que de dire « Alexa, passe à mon profil ».



Une navigation avec Alexa étendue : Alexa vous permet d’utiliser votre voix pour naviguer dans l’interface utilisateur, il suffit de dire « Alexa, va dans Bibliothèque » ou « Alexa, va dans Trouver ». Vous pouvez aussi dire « Alexa, montre-moi des films d’action ».

Cette toute nouvelle expérience Fire TV sera progressivement déployée sur les prochaines semaines sur le nouveau Fire TV Stick (3e génération) et le Fire TV Stick Lite.