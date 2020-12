NUDES, les nouveaux intras de Divacore, pour vous Mesdames

Résolument destinés à vous – la gente féminine (il n’est jamais trop tard), les NUDES s’accorent à votre style et insufflent un vent de liberté et de légèreté dans des vies toujours plus actives et rythmées.

Avec style, sans fil !



NUDES est bien la première marque hightech au monde à concevoir des écouteurs qui s’accordent à votre style, et c’est une marque française !

Mesdames, votre style doit-il être oublié de l’univers du son ?

Les écouteurs actuellement présents sur le marché sont loin de répondre à vos attentes. Par exemple, nombre d’entre vous galèrent pour les faire tenir bien en place au moindre mouvement, puisqu’ils sont souvent beaucoup trop gros pour vos oreilles. Une séance de running peut ainsi vite virer au cauchemar…

Autre problème et non des moindres : leur manque de style et de discrétion. Pourtant, qui n’a jamais eu envie de mener une vie créative et passionnante, au son de sa musique, sans pour autant attirer l’attention ?

C’est pour en finir avec cette situation que Divacore, le leader français de l’audio nomade, lance la plus inclusive de ses marques : NUDES, avec Style. Sans Fil.

Bien plus qu’une marque, NUDES incarne un style, un état d’esprit. La volonté de faciliter une mobilité inspirante et inspirée, connectée et moderne, dans laquelle le bon son à toute sa place.

Comptez 69€, disponibles en 4 coloris chaleureux :



`

Caractéristiques techniques :

Etanchéité IPX4 Système audio Stéréo 100% sans fil Dimensions 2,8 x 1,6 x 2,4cm (écouteurs) / 3,6 x 3,6 x 7,3cm (boîtier) Autonomie 4h (12h à 15h au total) Connectivité Bluetooth 5.0 Portée Bluetooth Jusqu’à 10 mètres Temps de charge 1h Temps de charge du boitier 2h Stéréo Oui – Appels en Stéréo Poids net 4,5g (écouteurs) / 41g (boîtier) Diamètre haut-parleur 6mm Microphone 2 – Stéréo Mode Duo 2 écouteurs en 1 Compatibilité Android, Apple (iOS), Windows