One more thing : Apple Airpods Max

Ah oui, one more thing : s’il fonctionne sans fil, il est possile de l’utiliser en filaire avec un câble Lightning => mini-jack vendu séparément.

Isolation acoustique optimale, ANC maison avec une puce H1 dans chaque oreillette, fonctions d’isolation et l’audio spatial des AirPods Pro, bandeau constitué de tissu en mesh respirant destiné répartit le poids (près de 385 g !) et réduire la pression sur le crâne (certainement importante), transducteurs maison de 40mm animés par deux moteurs à aimants néodyme torique (censé garantir une distorsion acoustique <1% sur toutes les fréquences), 20 h d’autonomie, et 5 coloris pour… la bagatelle 629 € !

Après les Mac M1 qui se passent d’Intel et qui surpassent largement les générations précédentes, voici la dernière surprise signée Apple. Les Airpods Max , un superbe (et lourd) casque circum-auriculaire complètement inédit.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!