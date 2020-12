Webcam Aukey 1080P Full HD avec microphone stéréo

En ces temps de confinement et de télétravail, les webcams ont une vraie raison d’être et sans doute un bel avenir. Le monde actuel n’a jamais connu autant de réunions vidéo et de la qualité des outils utilisés dépend le succès d’une visio conférence.

Une fois n’est pas coutume, c’est une webcam qui est en test. Et précisément la PC-LM1 signée Aukey, notre partenaire de longue date.

Comme toujours chez Aukey, on va à l’essentiel : un packaging en carton recyclé et dimensionné au plus près. La boite contient, outre la caméra, une notice multilingue et la fameuse carte de garantie maison. Rien de superflu chez Aukey, l’essentiel reste le produit.

La câble USB-A n’est pas amovible et c’est tant mieux, sans doute pour éviter les déconnexions intempestives pour un produit qui trouve sa place en génral en haut de l’écran d’un ordinateur. En revanche, le câble d’1,80 m permet de satisfaire toutes les configurations possibles, y -compris une connexion à une tour placée au sol sous le bureau par exemple. Bien vu.

La webcam AUKEY PC-LM1 est un appareil assez discret avec des dimensions de 113 x 70 x 30 mm, suffisamment petites pour se voir facilement transportée, et surtout d’une excellente qualité de construction. La face avant accueille l’objectif au capteur CMOS 1/2,9” (pour ne pas dire 1/3) de 2 Megapixels permettant une résolution de 1080p et 720p (mais aussi 480p et même 240p), le tout à 30fps, avec une mise au point fixe de 30 cm à 5m, sur un angle de vue à 65°.

Autour de l’objectif sont placés deux microphones stéréo, et une petite LED bleue s’allume lorsque la caméra est activée.

Le tout est fixé à un pied qui se plie, se pince et pivote afin de s’adapter à quasiment out type d’écran, des moniteurs à écran plat de PC et des écrans d’ordinateurs portables. Il est aussi facile de poser la caméra sur un bureau ou tout autre surface plane.

Deux charnières flexibles permettent d’ajuster la caméra et de l’incliner afin de profiter de différents angles de vue. Les patins en caoutchouc situés sous la caméra et sur le clip/support assurent un excellent maintien sans risque de marquer ou rayer.

Pour une webcam aussi abordable, la Aukey PC-LM1 offre une excellente qualité vidéo. Sa haute définition résulte de la combinaison de deux facteurs : la qualité vidéo 1080p et la correction de la lumière. En effet, cette webcam offre d’excellentes performances dans des conditions de faible éclairage.

Proposée à 48,99 €, la webcam PC-LM1 de Aukey s’avère un excellent choix. De plus, comme beaucoup de produits Aukey, elle est régulièrement en promotion, comme on vous le signale sur WeAreMobians…