Essential Wire-Free Video Doorbell, la sonnette connectée sans fil d’Arlo

Après les caméras vidéo domestiques et une première version de sonnette connectée filaire, Arlo continue son petit bout de chemin pour équiper tous les domiciles exigeant des produits de vidéo protection de qualité et sort en France sa version sans fil de la sonnette connectée, la Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell. Une bonne nouvelle quand on cherche une sonnette de ce type et une installation simplifiée.

Après la Arlo Doorbell dotée que du son et permettant des appels audios avec les personnes qui sonnent à votre porte, et la Video Doorbell, dotée d’une caméra pour voir vos visiteurs mais nécessitant une installation électrique, Arlo annonce la disponibilité prochaine en France de la version vidéo de sa sonnet mais ce coup ci sans fil, une version très attendu par ceux qui n’ont pas d’installation électrique à leur porte d’entrée ou leur portail ou ceux qui cherchent une installation simple et efficace.

Dotée d’un grand angle de vue et d’une sonnette intégrée afin de vous avertir si vous êtes à votre domicile, cette nouvelle version sans fil utilise un angle de vision unique de 1:1 et un champ de vision large de 180 degrés pour que vous puissiez voir une personne de la tête aux pieds ou un colis au sol. Proposant une résolution vidéo HD de 1080p et une vision nocturne afin de voir vos visiteurs de jour comme de nuit dans de bonne conditions, vous aurez également la possibilité de configurer le champs de vision de votre Arlo en créant des zones clés afin d’être alerté des informations les plus pertinentes.

Arlo en a profité pour intégrer dans la Essential Wire-Free Video Doorbell tout son savoir faire en terme de vidéo. Vous avez bien évidemment la détection de personnes, d’animaux ou de véhicules que vous pouvez sélectionner via l’application, mais aussi la détection de colis en recevant des alertes spécifiques lorsque votre sonnette détecte un colis. Petit plus, le micro de la sonnette peut détecter le son de votre alarme incendie et vous alerter en conséquence. Face à un évènement d’urgence, vous pourrez même définir un contact d’urgence dans l’application afin de pouvoir appeler rapidement à l’aide.

Coté application, et pour plus de simplicité et de rapidité, vous n’avez même pas besoin de déverrouiller votre téléphone pour répondre à un appel. Et si vous sentez une menace, la sirène intégrée peut se déclencher à distance pour dissuader les intrus que votre sonnette détecte.

Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell est disponible en pré-vente depuis le 4 janvier 2021 et sera officiellement disponible à la vente directe à partir du 2 février 2021 sur Amazon et les autres revendeurs Arlo agréés, au prix de vente conseillé de 199€, avec un stockage de 30 jours dans le cloud.