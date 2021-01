Fini le WiFi, place au WiFi Mesh 2 par devolo

Le Wi-Fi Mesh 2 propose un réseau sans fil intelligent. Le système devolo guide intelligemment les appareils connectés vers les points d’accès les plus efficients (Access Point Steering). Ainsi par exemple, le streaming est toujours stable et les appels vidéo avec vos proches ne sont pas interrompus, même lorsque vous vous déplacez de pièce en pièce.

Le système Mesh WiFi 2 gère simplement toute la transmission de données sans fil, ce qui permet d’améliorer considérablement la qualité du réseau domestique. Le système tri-bande transmet sur les 2 bandes de fréquence : en 2,4 et 5 GHz et utilise la technologie G.hn (norme CPL la plus rapide) comme épine dorsale – pour un transfert de données stable via le réseau électrique domestique.

Les nouveaux kits devolo Mesh WiFi 2 se composent de deux ou trois adaptateurs Wi-Fi (Starter Kit et Multiroom Kit) qui assurent une couverture réseau totale dans toute la maison. Par conséquent, la fonction Wi-Fi de la box peut et doit être désactivée. Sur la plupart des routeurs, vous pouvez le faire en appuyant simplement sur un bouton. C’est une bonne nouvelle, surtout pour les utilisateurs qui ont des box ou routeurs d’ancienne génération. Ils n’ont pas besoin de remplacer leur appareil par une nouvelle box pour bénéficier des dernières fonctions de maillage.

La nouvelle gamme devolo Mesh WiFi 2 fait entrer la technologie Wi-Fi de pointe dans votre maison et assure une stabilité des connexions sans faille. L’expérience de l’utilisateur est simple : une fois branchés, les adaptateurs se connectent automatiquement par auto-appairage et transforment instantanément toute prise de courant en point d’accès à Internet.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!