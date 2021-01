La caméra Chacon Wi-Fi HD rotative intérieure surveille votre domicile sur 355°

Chacon, du groupe AwoX (DiO, Cabasse, edison…) est un leader européen en domotique depuis plus de 40 ans. C’est aussi le spécialiste français des “Smart Home Devices”. Le but ? Augmenter le confort des consommateurs au quotidien avec des produits intelligents et innovants pour notre confort et sécurité quotidienne.

Parmi les très nombreux produits de la marque, nous nos sommes intéressés à la caméra Wi-Fi HD rotative intérieure (IPCAM RI-03), compatible Google Home et Amazon Alexa, qui surveille votre domicile en votre absence, ou non.

Cette petite caméra toute en rondeur et habillée de plastique blanc arbore une bouille sympathique et fait penser à un petit robot avec son oeil unique et ses haut-parleurs latéraux. Sa tête rotative pivote à 355° sur un plan horizontal et 55° sur un plan vertical. Ses dimensions de 123 mm de haut sur 83 mm de diamètre lui assurent une stabilité parfaite,malgré un poids plume de 184 g. Le port microUSB se voit situé à l’arrière tandis que le port SD (jusqu’à 128Go) est inclus sous l’objectif, pour un enregistrement en continu pendant 72h.

Ce modèle, peut être posé sur un meuble, se voir fixé à un mur grâce à une petite base fournie avec 3 chevilles et 3 vis, ou même être vissé à un pied photo grâce au filetage sous sa base. Un modèle parfaitement polyvalent.

Dotée d’une résolution HD (1920 x 1080 p), elle est aussi capable de vision nocturne. Contrôlée depuis l’application My Chacon (iOS et Android) installée sur un smartphone, elle s’appaire en quelques instants. Il suffit de lire le QR code de la caméra depuis le smartphone, de choisir le réseau WiFi et de déterminer la pièce dans laquelle elle sera placée.

Il est ensuite très simple de naviguer dans les menus afin d’activer ou non la détection de mouvement et d’en choisir le niveau parmi Haute, Moyenne et Basse, de choisir la détection sonore et de planifier le mode veille. Il est ainsi possible de désactiver la surveillance pendant certaines plages horaires selon un calendrier à définir.

La qualité des images et des vidéos (enregistrées sur une carte SD insérée dans le port de la caméra) se révèlent de très bonne facture. Le capteur CMOS et son filtre ICR se débrouillent plutôt bien dans l’obscurité totale avec une distance infrarouge de 10 m. Il ne lui faut en effet que 0.001Lux à F1.2 en noir et blanc, ou 0.01 Lux toujours à F1.2 pour des images en couleurs. L’objectif de 3.6 mm ouvre à 2.0 et offre une résolution de 2 Mpixels.

Ne consommant que 0.1 à 2.5 Watts au maximum, cette petite caméra se fait facilement oublier et peut rendre de grands services.

Proposée à 49,90€, elle se révèle un excellent choix notamment grâce à son app très complète.