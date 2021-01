La montre connectée Mi Watch Lite de Xiaomi débarque en France

Après l’enceinte connecté, Xiaomi a également annoncé la disponibilité en France de sa nouvelle montre Mi Watch Lite, un modèle conçu pour les amateurs de fitness et permettant une surveillance de la santé et un affichage complet de la condition physique de l’utilisateur.

Vous voilà début 2021 avec vos bonnes résolutions, sport, santé, etc etc… avant de tout oublier dans quelques semaine, vous êtes sans doute à la recherche d’une montre connectée à tendance sport/santé. Et bien Xiaomi a sans doute ce qu’il vous faut avec la Mi Watch Lite. Cette nouvelle montre du géant chinois se veut être l’instrument pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de fitness, en enregistrant des informations précises de vos entraînements pour la course, le vélo, la natation ou la marche, grâce à son GPS intégré et sa fonction d’altitude et de pression atmosphérique. Pour cela, par forcément obligé de sortir de chez vous, la Mi Watch Lite propose 11 modes d’entraînement différents, y compris la course en extérieur, le tapis roulant, le cyclisme extérieur et intérieur, le trekking, la natation en piscine.

Le suivi de sport c’est bien, mais le suivi de la santé est également important. La Mi Watch Lite vous aide à suivre votre santé et votre activité quotidienne, grâce à une fonction de surveillance de la fréquence cardiaque mais également une fonction de surveillance du sommeil pour suivre la qualité de vos nuits. Pour les plus actifs voire stressés, une fonction de respiration guidée vous permet de prendre un moment pour respirer lentement et tranquillement. Qui dit montre connectée dit également informations affichées, et la montre affiche bien évidemment les notifications avec les emoji, les notifications météo, l’horloge et l’alarme.

Coté technique, on trouve un écran de 1,4 pouces avec une résolution d’écran de 320×320 et 5 propositions de cadrans par défaut. Niveau autonomie on dispose d’une batterie de 230 mAh qui propose jusqu’à 9 jours de tranquillité, avec seulement 2 heures de charge.

La Mi Watch Lite est disponible en blanc, bleu et noir aujourd’hui, 8 janvier 2021 avec un prix de lancement de 49,99€ jusqu’au 24 janvier puis au prix de 69,99€ sur Mi.com.