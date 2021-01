Offrez (vous) des produits Audio-Technica pour la Saint Valentin

Et si vous partagiez des instants de musique uniques avec votre moitié et lui déclariez votre flamme ?

Le casque ATH-M50xBT PB exploite le légendaire son studio du M50x et offre une expérience d’écoute sans fil remarquable, avec une clarté exceptionnelle, des basses profondes et précises. Il allie performance et une excellente autonomie de 40 heures, des commandes tactiles afin d’activer Google Assistant ou Siri, un micro intégré et des réglages faciles via la nouvelle application Connect (Android et iOS). Son design circum-aural procure une isolation sonore efficace pour une écoute dans des environnements bruyants tels que les transports ou les bureaux animés.

Ses transducteurs à grande ouverture de 45 mm sont intégrés dans des coques à isolation sonore sont pivotantes à 90 degrés pour des déplacements et pour un rangement aisés. Une housse de transport est également fournie.

Lorsque le niveau de batterie est faible, un câble de 1,2 m doté d’un micro et commandes de contrôle est inclus pour permettre une connexion filaire. Ce coloris exclusif violet métallique et noir est disponible en édition limitée.

Comptez 219 €

Les écouteurs ATH-CKS5TW sont dotés de transducteurs exclusifs de 10 mm qui intégrent une membrane à deux couches. Avec sa combinaison de matériaux durs et souples, le diaphragme produit des graves puissants mais précis et un spectre sonore étendu, assurant une qualité irréprochable, quelle que soit la musique écoutée. Le style d’embout auriculaire exclusif offre un meilleur ajustement, stable et confortable ainsi qu’une excellente isolation sonore afin de réduire les sons indésirables. Cette conception offre aussi une reproduction des hautes fréquences supérieure améliorant la performance audio.

La batterie offre une grande autonomie allant jusqu’à 15h en une seule charge. Le boîtier permet une recharge additionnelle de 30 heures, soit un total de 45 heures d’autonomie.

Les boutons, situés sur chaque oreillette , permettent de contrôler la musique, les appels et le volume sans toucher son Smartphone. L’application mobile Audio-Technica Connect propose aux utilisateurs de vérifier l’état de la batterie, régler les paramètres, contrôler la lecture, choisir leurs codecs favoris et localiser les écouteurs s’ils sont égarés.

Compatibles avec les codecs Qualcomm aptX, SBC et AAC, ils procurent une écoute sans fil et sans perte et disponibles en finition noire classique.

Comptez 149 €