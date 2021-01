Une nouvelle SD Card SDXC signée Lexar

Lexar annonce une nouvelle carte SDXC 1066x UHS-I Professional série SILVER avec des débits inédits, jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture.



Conçue pour les photographes et les vidéastes professionnels, cette carte SDXC 1066x UHS-I série SILVER permet de capturer et de transférer rapidement des photos et des vidéos Full HD et 4K UHD, avec des vitesses allant jusqu’à 160 Mo/s en lecture et jusqu’à 120 Mo/s en écriture.

Cette carte de classe 10 exploite en outre les technologies UHS-I, UHS Speed Class 3 (U3) et Video Speed Class 30 (V30), offrant ainsi aux photographes et vidéastes les performances haute vitesse dont ils ont besoin, même avec des prises de vue séquentielles en mode rafale.

Cerise sur la gâteau, la SDXC 1066x UHS-I Professional série SILVER est conçue pour résister à l’eau, aux chocs, aux vibrations et aux rayons X.

Disponibles dès maintenant dans le réseau de spécialistes Photo/Vidéo pour 34,99€ (64 Go), 54,99€ (128 Go), et 99,99€ (256 Go). Le prix de la 512 Go sera communiqué ultérieurement.

Spécifications

Capacité 64, 128, 256 et 512 Go Classe de vitesse Class 10, U3, V30 Performance 64 Go – jusqu’à 160 Mo/s en lecture, jusqu’à 70 Mo/s en écriture

128, 256 et 512 Go – jusqu’à 160 Mo/s en lecture, jusqu’à 120 Mo/s en écriture