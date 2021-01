Xiaomi annonce le lancement du Mi Smart Speaker

Le géant chinois de l’électronique à bas prix et de qualité, Xiaomi, lance en France une enceinte connectée à commande vocale, le Mi Smart Speaker et vient chasser dans les terres d’Amazon et d’Apple qui propose des produits bien plus chers. Mais Xiaomi sera t il à la hauteur? Quand on connait le reste de la gamme on n’en doute pas une seconde.

Xiaomi nous a habitué, depuis maintenant quelques années, à sortir de produits de qualité, autant dans la fabrication que dans les performances. Mais son plus gros point fort est de taper dans tous les secteurs d’activités domestiques. On ne compte plus les smartphones, les trottinettes électriques, les balances connectées, les télévisions LED… Bref, Xiaomi sait tout faire et le fait bien. Et pour prouver ses dires, voilà que le géant nous propose une enceinte connectée dans la droite lignées des Mi, le Mi Smart Speaker.

Dans une finition métallique élégante et un design minimaliste, le Mi Smart Speaker embarque un grand haut-parleur de 12W avec prise en charge du DTS, et propose une conception qui permet de réduire les vibrations et d’obtenir un son plus clair et net. Il dispose également d’un panneau tactile simplifié au maximum et d’un anneau de lumières LED sur le dessus qui s’illumine à travers des pulsations dans différentes combinaisons de couleurs lorsque vous lui demanderez d’exécuter des tâches.

Une enceinte connectée doit obligatoirement passer par un assistant vocal, aujourd’hui. Et c’est Google Assistant qui s’y colle et permet ainsi aux utilisateurs de poser des questions, d’écouter de la musique, de planifier leur journée, ou encore de contrôler leurs autres appareils domestiques intelligents, en demandant à leur Mi Smart Speaker. Bien évidemment, les utilisateurs pourront diffuser leur propre musique depuis leurs appareils (smartphone ou autre) via Chromecast, ou via les services de streaming Spotify, YouTube Music, Deezer, Google Play Music ou Pandora.

Le Mi Smart Speaker est disponible depuis le 6 janvier 2021 avec un prix de lancement de 49,99€ jusqu’au 20 janvier puis au prix de 59,99€ chez Boulanger et dans les Mi Store, puis plus tard sur Mi.com.