Liv’Vet, la téléconsultation pour nos animaux

Quelques semaines après l’autorisation faite aux vétérinaires de pouvoir réaliser des consultations à distance via des outils numériques (décret du 6 mai 2020), la startup Montpelliéraine Liv’Vet annonce le lancement de sa plateforme de téléconsultation. Disponible sur PC/Mac et appareil mobile (iOS & Android), Liv’Vet permet aux propriétaires d’animaux de pouvoir facilement prendre rendez-vous avec leur vétérinaire pour faire consulter à distance leurs animaux de compagnie. Un outil simple d’utilisation qui facilite le quotidien de tous (vétérinaires, clients et leurs animaux) et qui évite d’avoir à se déplacer en cette période de crise sanitaire.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!