Mu3, les intras ANC de KEF

La très britannique et respectable sexagénaire KEF annonce ses intras avec réduction active de bruit : les Mu3, signés par le designer Ross Lovegrove. La promesse ? Le son pur et précis, signature de la marque.

60 ans… C’est l’âge de cette entreprise du Kent tout d’abord basée dans un hangar des locaux de Kent Engineering & Foundry (d’où le nom), et rapidement reconnue dans le monde audiophile. Je me souviens des excellentissimes KEF 104 montées avec mon père dans les années… bref. Comme toute marque audio qui se respecte et qui reste connectée au marché, ô combien encombré, des écouteurs sans fil, KEF se devait de signer ses propres intras TW. C’est donc choses faite avec ces Mu3 au design tout en rondeur, comme une Jaguar… Signé Ross Lovegrove, le concepteur des enceintes MUON et du modèle portable Bluetooth MUO

Chaque écouteur embarque un transducteur dynamique pleine gamme de 8,2 mm, dont on peut penser qu’ils ont été réglés de manière experte par l’équipe d’ingénierie de KEF afin d’offrir la dynamique chère à la marque…

Les Mu3 sont conçus pour ne pas tomber et rester bien en place dans les oreilles, et sont livrés avec un choix de quatre embouts de tailles subtilement différentes (grands, moyens, petits, courts) pour l’ajustement le plus adapté à chacun, tout en offrant une étanchéité parfaite pour l’isolation du bruit et pour les maintenir solidement en place.

Comme soulignés plus haut, ils sont équipés d’une réduction active du bruit (maison ?) et sont dotés d’une connectivité Bluetooth 5.0 et disposent d’un mode ambiant (ou mode transparent) qui désactive l’ANC et permet d’entendre les sons environnants.

Une des caractéristiques notables de ces Mu3 est bien qu’ils offrent une double transmission sans fil, à savoir un flux par écouteur. Contrairement à bien d’autres qui fonctionnent avec un écouteur maître et un esclave. De quoi améliore les performances audio et la stabilité et réduire la latence.

L’autonomie annoncée est de 9h à pleine charge (un nouveau record) auquels s’ajoutent 15h offerts par l’étui de chargement. 5 mn de charge rapide permettent 1h d’utilisation.

Enfin, les Mu3 sont conformes à la norme IPX5 (soit mieux que les Bose Sport Earbuds !).

En revanche, pas d’app, pas de réglages personnalisés… Du son, rien que du son, et du KEF !

Comptez 230€.

Bien entendu, WaM est dans les starting blocks pour un test à venir 🙂