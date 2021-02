TerraMaster lance le D8 Thunderbolt 3 40 Gbit/s à 8 baies

Jusqu’à 144 To de stockage haut débit, extensible à 800 To, c’est ce que propose TerraMaster – idéal pour les professionnels de la création.

TerraMaster Techonology Co., Ltd, fondée à Shenzen en 2010 est donc une entreprise chinoise spécialisée en NAS et DAS, et l’un des concurrents directs des taïwanais Synology et QNAP. Leur petit dernier est un DAS (Direct Attached Storage) à 8 baies. Un DAS est par essence dépourvu d’interface réseau, mais celui-ci se voit équipé de 2 interfaces Thunderbolt 3 40Gbit/s qui assurent des vitesses de transfert particulièrement rapides.

Le nouveau controleur RAID matériel signé TerraMaster permet d’atteindre une vitesse de transfert jusqu’à 2 100 Mo/s en RAID 0 avec 8 SSD et plus de 1 800 Mo/s sous RAID 5. Parfait pour du montage vidéo 4K ou encore du streaming. Le D8 Thunderbolt 3 répond parfaitement aux exigences des utilisateurs qui peuvent éditer ProRes 422 (HQ), ProRes 4444 XQ et d’autres flux de données.

Si la capacité de stockage totale du D8 peut aller jusqu’à 144 To (18To x 8), il est possible de monter à 800 To en connectant simplement plusieurs unités en série. Le D8 fournit donc le stockage à haute vitesse et de grande capacité requis par les utilisateurs professionnels de logiciels tels que Apple Final Cut Pro X et Adobe Lightroom.

Conçu en aluminium et refroidi par des ventilateurs silencieux à température contrôlée de 90mm, le D8 prend en charge des modes RAID 0, 1, 5, 6, 50 et 10, ainsi que des modes de baie de disques JBOD.

Comptez 1 599€ sur la boutique de TerraMaster et le site d’Amazon.