2 nouveaux smartphones signés Xiaomi : Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10

Xiaomi annonce aujourd’hui la disponibilité et les tarifs en France des Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10. L’ojectif : offrir l’innovation à tous et à régner sur le milieu de gamme avec un capteur 108MP et un écran AMOLED (pour le 10 Pro).

Disponibles en 3 coloris (Gris Onyx, Bleu Glacier et Bronze Gradient) le 22 mars en 4+128 Go pour 199,99€ (Redmi Note 10) et en 6+128 Go au prix de 299,99€ (Redmi Note 10 Pro)



Caractéristiques techniques

Processeur Qualcomm Snapdragon 732G Stockage et RAM 6 Go+64 Go

6 Go+128 Go

8 Go+128 Go Dimensions Hauteur : 164 mm

Largeur : 76,5 mm

Épaisseur : 8,1 mm

Poids : 193 g Écran cran DotDisplay 6,67″ AMOLED

Résolution : 2400 x 1080 FHD+

395 ppi

Rapport de contraste : 4500000:1

Luminosité : HBM 700 nits (typ), luminosité maximale 1200 nits (typ)

Gamme de couleurs DCI-P3

Couleur 8 bits

HDR 10

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile : 240 Hz Caméras Arrière : 4 caméras 108 MP+8 MP+5 MP+2 MP Avant : 16 MP f/2.45 Batterie et charge 5020 mAh (typ)Charge rapide 33 W Sécurité Capteur d’empreintes digitales côté arc

Déverrouillage par reconnaissance faciale via l’IA Réseau et connectivité Double carte SIM 3G / 4G

Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz

Bluetooth 5.1 Système d’exploitation MIUI 12 basé sur Android 11