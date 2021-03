ArmorLock dispose de son app Android

Le premier disque SSD NVMe chiffré de WD ( présenté ici ) offre un niveau de sécurité inégalé et supérieur. En effet, chaque appareil est doté d’un certificat racine et d’authenticité, grâce aux technologies utilisées tout au long de son processus de fabrication.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!