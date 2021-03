Backup, backup, backup !! Avec Western Digital…

Le 31 mars prochain, c ‘est la journée internationale de la sauvegarde informatique. Si si !

Etes-vous prêt ? A cet effet, Western Digital propose ses incontournables !

Les indispensables disques SSD

Le My Passport SSD nouvelle génération de WD offre jusqu’à 2To de capacité de stockage et grâce à la technologie NVMe™, des vitesses de lecture et d’écriture très élevées pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s et 1000 Mo/s . Il permet aux consommateurs et aux professionnels de sauvegarder, d’accéder et de protéger leurs contenus les plus importants de manière sécurisée, rapide et en toute facilité.

Coloris : bleu, gold, rouge, gris. Capacités : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To

A partir de 109,99 €

La gamme SSD Extreme de SanDisk combine vitesse et portabilité. Le SanDisk Extreme et le SanDisk Extreme PRO sont conçus pour répondre aux demandes en matière de stockage et de vitesse de transfert pour les contenus de haute qualité :

Le Sandisk Extreme, idéal pour ceux qui ont besoin d’une grande capacité de stockage et d’un disque durable et rapide (1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture).

Résistant à l’eau et à la poussière IP55.

Capacités: 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To

A partir de 109,99 €

Le Sandisk Extreme PRO, est, quant à lui, destiné aux professionnels passionnés qui recherchent de hautes performances dans un disque robuste transportable où que ce soit.

Résistant à l’eau et à la poussière IP55, et (très) rapide : 2000 Mo/s en lecture et écriture !

Capacités: 1 To, 2 To et 4To

A partir de 229,99 €

La clé USB n’est pas morte, vive la clé USB !

“Stockage saturé” : qui n’a jamais reçu cette notification sur son iPhone ? Il existe une solution : la clé USB iXpand Flash Drive Luxe de SanDisk, créée pour libérer facilement de l’espace sur son smartphone ou sa tablette. Grâce à elle, il devient facile de sauvegarder toutes ses photos et vidéos en un seul geste. Cette clé contient, en outre, un logiciel de chiffrement protégeant ses données par un mot de passe afin de partager son contenu tout en conservant ses fichiers sensibles en toute sécurité.

Capacités : 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go,

A partir de 48,90 €

Et les gamers alors ?

Le WD_BLACK P50 Game Drive SSD offre les armes nécessaires pour booster les parties des joueurs. Avec des vitesses de lecture atteignant 2000 Mo/s et une capacité de stockage allant jusqu’à 2 To, ce disque SSD est l’outil de sauvegarde incontournable pour les gamers. Il permet de passer moins de temps sur les écrans de chargement et plus de temps à jouer. Développé de A à Z pour les gamers, le WD_BLACK P50 Game Drive SSD est doté d’une interface USB SuperSpeed (20 Gbit/s), spécialement conçue pour optimiser les performances et offrir une compatibilité complète avec son PC ou sa console.

Capacités : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To

A partir de 178,99 €.

On garde le meilleur top pour la fin avec le SSD NVMe chiffré ArmorLock…

Ce disque équipé de la technologie de plateforme de sécurité ArmorLock offre une protection des données à toute épreuve avec son système d’authentification biométrique, sans aucune baisse de performance (1000 Mo/s en lecture et écriture) avec un chiffrement matériel de haut niveau AES-XTS 256 bits toujours actif et d’une gestion des clés basée sur la courbe elliptique P-256 du NIST (National Institute of Standards and Technology).

Il est aussi résistant et durable puisqu’il résiste à une chute de 3 mètres de haut, à une pression maximale de 450 kg, ainsi qu’à l’eau et à la poussière (IP67). Le must !

Capacité : 4 To

Comptez 499,99 €