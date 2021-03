Un nouveau micro-casque pour le travail flexible signé Jabra, l’Evolve2 30

Avec 125 grammes sur la balance, il s’avère 27 % plus léger que l’Evolve 30 pour encore plus de confort tout au long de la journée.

Certifié pour les communications unifiées et Microsoft Teams, le Jabra Evolve2 30 est la clé pour collaborer plus facilement. Il intègre deux microphones qui assurent une très bonne qualité d’appel et ses haut-parleurs de 28 mm sont les garants d’un son de qualité.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!