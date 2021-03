FreeBuds 4i, les nouveaux intras TW signés HUAWEI

Côté autonomie, ces intras offrent 10 heures de lecture de musique en continu sans ANC ou 6,5 heures d’appel vocal sans ANC, ou 7,5 heures de musique en continu et 5,5 heures d’appel vocal avec ANC. Grâce au boîtier de charge USB-C, on peut atteindre 22 heures de musique ou 14 heures d’appel vocal.

10 heures de musique en continu et une charge ultra rapide de 10 minutes offrant 4 heures d’écoute audio, c’est la promesse des derniers intras FreeBuds 4i présentés par HUWAEI. Ils embarquent des drivers dynamiques de 10 mm avec un diaphragme en compose polymère pour une sensibilité élevée et une réponse dynamique riche.

