HUAWEI Sound, l’enceinte compacte conçue avec Devialet

L’enceinte HUAWEI Sound nouvelle génération est la dernière née de la collaboration avec l’un des spécialistes français de l’acoustique : Devialet. Pile poil au moment où Apple annonce la fin de vie officielle du HomePod original..

Cette nouvelle HUAWEI Sound adopte une conception acoustique inventive intégrant quatre haut-parleurs, avec un woofer de 40 W associé à trois haut-parleurs de 5W. Derrière une apparence plutôt sobre, la HUAWEI Sound intègre l’architecture Push-Push de Devialet, dans laquelle deux radiateurs passifs se renforcent mutuellement pour neutraliser les vibrations des ondes arrières. Cette technologie “SAM” contrôle méticuleusement la modélisation et les déplacements sur le woofer et les radiateurs passifs, de sorte à garantir des vibrations simultanées d’une amplitude maximale sur des fréquences basses sans distorsion et une plage dynamique étendue, pour des basses plus profondes et plus riches.

Par ailleurs, La HUAWEI Sound produit un son surround à 360°, en intégrant trois tweeters à large bande équidistants (disposés à des angles de 120°), pour une expérience d’écoute rappelant celle d’une grande salle de concert.

De plus, la HUAWEI Sound offre quatre effets sonores enrichissants : Soundstage Devialet SPACE, Chant, Hi-Fi et Basse, qui confèrent une atmosphère résolument nouvelle à tout morceau de musique, qu’il s’agisse de symphonies, d’arias ou de rock’n’roll ! Ces paramètres se configurent aisément dans l’application HUAWEI AI Life.

Côté connectivité, La HUAWEI Sound est dotée de Bluetooth (LDAC haute définition jusqu’à 990 kbps), UPnP et une connexion AUX-in de 3,5 mm (câble non fourni).

La HUAWEI Sound est disponible pour 179,99€, avec une offre de lancement à 149,99€ jusqu’au 15 avril