Mise à jour des intras signés Cambridge Audio : Melomania 1+

C’est avec le souhait de toujours s’améliorer que Cambridge Audio présente les Melomania 1+, une version mise à jour des intra-auriculaires sans fil Melomania 1.

Cambridge Audio a présenté ses premiers écouteurs intra-auriculaires sans fil en 2019, les Melomania 1 avec leur fameux “Great British Sound” – rapidement récompensés par de nombreux prix.

Les nouveaux Melomania 1+ offrent la même autonomie allant jusqu’à 45 heures qui surclasse les autres produits sur le marché. Le son légendaire Cambridge Audio est célèbre depuis plus de 50 ans peut désormais être largement personnalisé depuis une nouvelle application Melomania. Cette app offre une réelle valeur ajoutée avec une fonction “Trouver mes écouteurs”, une fonction EQ intégrée avec des modes d’écoute préréglés et un égaliseur librement réglable,; Ainsi, l’image sonore peut être facilement ajustée selon les préférences d’écoute. de l’utilisateur et la possibilité d’importer directement les mises à jour du firmware. De plus, le boîtier de chargement du Melomania 1+ se voit équipé d’un USB-C.

Comptez 129,95€ courant mars et en exclusivité dans la boutique en ligne et sur la page Amazon de Cambridge Audio en noir et blanc.

L’étui en silicone pour les Melomania 1+ peut être acheté séparément dans les couleurs orange, rose, bleu, vert clair, gris clair et rouge pour 10€.

