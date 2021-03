Notéa, le bloc-notes numérique et connecté de Bookeen

L e français Bookeen annonce aujourd’hui la sortie de la Notéa : le bloc-notes numérique et connecté conçu pour écrire, annoter, dessiner et partager. Appareil hybride, entre tablette graphique et liseuse, la Notéa est aussi une tablette Android ouverte qui permet d’installer des applications pour une utilisation adaptée aux besoins de chaque utilisateur.

Cette tablette à encre électronique ressemble en tous points à une liseuse équipée d’un écran de 10.3 pouces avec technologie E-Ink tactile et système d’éclairage pour un usage pratique de jour comme de nuit. Mais c’est aussi un véritable bloc-notes qui permet le dessin ou croquis grâce à la technologie Wacom, avec une latence de seulement 15ms.

Le stylet inclus intègre 3 boutons de commande et 4096 niveaux de pression, et la surface de l’écran est texturée pour une expérience d’écriture sans précédent.

Le bloc-notes Notéa embarque également les connectivités Wi-Fi et Bluetooth, de manière à transmettre aisément des documents numériques et de réaliser un partage d’écran avec un moniteur externe via Miracast.

La Notéa fonctionne sous Android 8.1 et peut donner accès à l’intégralité du catalogue d’Apps disponibles sur le Play Store.

Avec 32 Go de stockage, la Notéa offre tout l’espace nécessaire pour documents et applications.

Enfin, La Notéa intègre deux haut-parleurs, un micro et une batterie de 4000mAh pour offrir un appareil complet doté d’une belle autonomie de 15 jours.

Comptez 400€