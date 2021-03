Roam, la nouvelle enceinte nomade de Sonos

“Roam est l’enceinte Sonos la plus intelligente et la plus polyvalente à ce jour offrant un son riche et détaillé qui dépasse toutes les attentes pour une enceinte de cette taille.” Cette affirmation ne peut qu’attiser notre curiosité et nous ne manquerons pas d’en vérifier la véracité…

Cette nouvelle enceinte Sonos apporte (enfin) la connexion simultanée en Wi-Fi et en Bluetooth et permet de diffuser du contenu en streaming, où que vous soyez.

Pour écouter de la musique à la maison, le Sonos Roam se connecte au système Sonos et diffuse via le réseau Wi-Fi.

Une fois sorti de la maison, il bascule intuitivement en mode Bluetooth et se connecte automatiquement au smartphone.

Avec la toute nouvelle fonction “Sound Swap“, en maintenant enfoncé le bouton Lecture/Pause, il est désormais possible d’envoyer la musique sur l’enceinte la plus proche de son système, ce qui permet de continuer d’écouter sa musique en passant d’une pièce à une autre.

La connectivité avancée du Sonos Roam élargit le contrôle et la diffusion via Bluetooth à l’ensemble du système, l’application Sonos permettant désormais de grouper Roam avec toutes les enceintes Sonos lorsqu’on diffuse en Bluetooth. 80 services de streaming, dont Sonos Radio, sont accessibles sur le Sonos Roam. Le contrôle de l’enceinte se fait en toute simplicité avec l’application Sonos, Amazon Alexa, l’Assistant Google, ou Apple AirPlay 2. Il est également possible de contrôler l’enceinte directement depuis l’application de son service de streaming musical préféré.

Le Sonos Roam est prêt pour toutes les aventures. Il offre jusqu’à 10 heures de lecture en continu avec une seule charge, et jusqu’à 10 jours d’autonomie en mode veille. Il se recharge facilement avec le chargeur magnétique sans fil spécialement conçu par Sonos et vendu séparément, ou sur n’importe quel chargeur sans fil Qi ou encore avec le câble USB-C inclus.

Le Sonos Roam est assez petit pour tenir dans n’importe quel sac ou recoin de la maison. Il peut être placé en position verticale pour prendre un minimum de place ou en position horizontale pour plus de stabilité sur les surfaces irrégulières.

Disponible à partir du 20 avril pour 179€ sur sonos.com