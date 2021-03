SRS-XB13, la nouvelle petite enceinte de Sony

La collection d’enceinte autonome et sans fil de Sony continue de se développer, et présente aujourd’hui sa nouvelle petite bombe Extra Bass, qui se veut petite mais costaud, la SRS-XB13.

Un jour peut être Sony décidera de revoir de fond en comble l’équipe chargée de nommé ses produits, mais en attendant le constructeur nous présente, derrière son nom barbare de SRS-XB13, sa nouvelle petite enceinte nomade qui se veut puissante et punchy. En effet, cette XB13 est une petite enceinte compacte dotée d’un boîtier résistant et d’une dragonne afin de s’accrocher partout, sur un sac à dos, à un poignet, voire à un parasol pour profiter du soleil.

Malgré sa taille riquiqui, cette petite enceinte profite de la technologie EXTRA BASS et d’un processeur de diffusion sonore. Technologie maison qui a fait ses preuves, la technologie EXTRA BASS fait fonctionner un radiateur passif avec un haut-parleur large bande pour optimiser les tonalités graves et donner un coup de fouet aux basses, malgré la taille de l’enfin. Le tout soutenu par un processeur de diffusion sonore remplit de son n’importe quel espace, grâce à sa technologie DSP. Pour parfaire le son, et pour plus de puissance, deux enceintes XB13 peuvent être connectées ensemble pour obtenir un son stéréo avec encore plus de coffre.

Conçue pour une utilisation extérieure, l’enceinte se veut robuste et durable, grâce à son étanchéité à l’eau et à la poussière (grâce à son indice IP67) et ainsi vous permettre de diffuser de la musique au bord de la piscine, au parc ou lors d’une longue randonnée, sans crainte. Elle offre jusqu’à 16 heures d’autonomie et un indicateur de batterie, qui affiche le niveau de charge restant, sur smartphone ainsi qu’une charge via son connecteur USB-C.

La XB13 possède bien évidemment un micro intégré qui vous permettra de prendre vos appels en mains libres via l’enceinte. Coté connectique, l’enceinte est dotée de la toute dernière technologie Bluetooth, et embarque la technologie Fast Pair de Google qui permet de connecter des Smartphones ou des tablettes Android compatibles en quelques secondes. Il suffit d’allumer l’enceinte et le Smartphone à proximité demande à se connecter, et ils se connectent entre eux.

Le modèle SRS-XB13 sera disponible en 6 couleurs : noir basalte, bleu lagon, gris minéral, rouge corail, bleu caraïbe et vert citron, à partir d’avril 2021 à un prix public conseillé de 50 €.