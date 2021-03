Suncase Gear, l’allume-feu solaire

Vivement la fin des déconfinements et couvre-feux que l’on puisse se ressourcer et de partager des moments conviviaux autour de barbecues ou soirées camping… histoire de pouvoir utiliser Suncase Gear : un allume-feu solaire.

Français (comme son nom ne l’indique pas) Solar Brother a conçu Suncase Gear (primée au concours Lépine). Il s’agit d’un allume-feu solaire ultra-compact qui concentre les rayons du soleil en un point focal pour un allumage immédiat par incandescence.

Avec une température pouvant atteindre 400° C au point focal, Suncase Gear allume en 3 secondes par incandescence bois, papier, amadou, tabac, encens, paille, brindille, charbon, carton… Equipé d’une pince métallique extensible (x2), il s’adapte à tous types de combustibles et allume barbecues comme feux de camp.

S’adaptant à tout type de combustibles (bois, papier, tabac, encens…), Suncase Gear produit une énergie 100% gratuite et disponible sur toute la planète, par tout temps et pour une utilisation à vie !

Suncase Gear est équipé de miroirs souples et incassables pour une utilisation tout terrain. Résistant à l’eau et au vent (Windproof et Waterproof), il s’utilise sur terre comme sur mer.

De plus, grâce à son design moderne, il est possible d’intégrer également un briquet à gaz entre les deux pinces, pour un allumage garanti 24h/24 par tous les temps. Suncase Gear est le premier allume-feu qui combine l’énergie solaire et le gaz !

Suncase Gear est disponible dès maintenant en 5 coloris (rouge, vert, jaune, blanc, noir) pour 12,95€ sur la boutique Solar Brother