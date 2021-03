TerraMaster lance l’U8-111 avec Ethernet 10 Go

L’U8-11 est le petit dernier de TerraMaster. Il dispose de 8 baies et fonctionne dans un environnement réseau haut débit à une vitesse Ethernet de 10 Go, tout en restant le NAS à 8 baies le plus économique. Idéal pour les applications exigeant des données volumineuses et des vitesses élevées, telles que le montage vidéo 4K…

Le port Ethernet 10 Go intégré du TerraMaster U8-111 fournit jusqu’à 10 Go de bande passante haut débit. Avec deux disques durs Seagate IronWolf 6 To en mode RAID 0, l’appareil peut atteindre des vitesses de lecture et d’écriture respectives de 650 Mo/s et 670 Mo/s. Les utilisateurs peuvent bénéficier de ces vitesses de haute performance, sans même remplacer leur architecture de câble réseau Cat6/6A existante. L’appareil a été conçu pour les utilisateurs professionnels, y compris les éditeurs vidéo 4K et les utilisateurs qui ont des exigences élevées en termes de vitesse et de big data.

Prise en charge de l’agrégation de liens L’agrégation de liens, associée à deux interfaces réseau, garantit que l’accès au serveur ne sera pas interrompu même en cas de défaillance d’une interface, réduisant considérablement la probabilité de temps d’arrêt inattendu. L’agrégation de liens permet également de dépasser les limitations de vitesse d’une seule interface réseau, et d’équilibrer le trafic réseau en fonction de la charge, maintenant ainsi une transmission de données stable.

Le U8-111 est doté de la dernière version entreprise du système TOS 4.2 qui permet d’accéder à de nombreuses applications et fonctions pour une gestion facile des comptes utilisateurs et de l’espace de stockage. La version TOS 4.2 a une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités, dont les prises en charge du serveur Web, du Wake-on-LAN (WOL) et de l’IPv4/IPv6, une sécurité améliorée avec SSL, une surveillance améliorée, et bien d’autres.

L’interface graphique TOS vous permet de gérer de manière flexible les comptes utilisateurs et l’espace de stockage, et fournit une sécurité de serveur renforcée ainsi qu’une gestion optimisée de l’espace de stockage. Les notifications d’alerte configurables vous tiennent informé de l’état du serveur. Vous pouvez également accéder aux fichiers dans le TNAS via un navigateur Web, glisser-déposer des fichiers sur des ordinateurs pour uploader des fichiers sur le NAS, et télécharger des fichiers facilement.

Le TerraMaster U8-111 prend en charge les disques virtuels via ISCSI pour étendre l’espace de stockage des serveurs TNAS, améliorer la gestion et l’efficacité de l’espace de stockage, et partager le stockage avec d’autres TNAS à distance.

Le TerraMaster U8-111 est un NAS très performant, offrant une configuration flexible et des performances professionnelles.

Comptez 1099€ (en cours de réappro)