Valet Tray recharge votre smartphone dès que vous rentrez chez vous !

Et si votre actuel smartphone ne support pas (encore) la recharge sans fil, il est possible de le recharger depuis le port USB-A de 5V délivrant 1A situé sur le côté droit du plateau. Pratique pour recharger tout autre appareil.

Aucun risque de mal placer le device à charger car la bobine (cachée) est large et dispose d’un système de triple alignement assurant la recharge à coup sûr. Par ailleurs, une petite led verte s’allume sur la partie droite, confirmant la charge en cours. Il est ainsi possible de recharger un smartphone et une montre ou le boitier de ses écouteurs sans fil.

