Xiaomi dévoile sa nouvelle gamme Mi 11

La petite famille des Mi, devenue grande maintenant, de Xiaomi, continue sa prolifération et se voit dotée d’une nouvelle famille, la Mi 11. Pas moins de 4 modèles ont été présenté lors de l’événement annuel de la marque chinoise qui monte, qui monte, qui monte… Mais également d’autres produits grand public qui raviront les geeks comme nous.

C’est lors d’un événement en ligne que Xiaomi a dévoilé ses nouvelles progénitures. La famille Mi 11 a fait une entrée fracassante, avec pas moins de 4 modèles, de l’entrée de gamme au haut de gamme, qui devrait combler bien nombre d’aficionados de la marque, mais également ceux qui cherchent un smartphone au rapport qualité/prix toujours aussi imbattable.

On commence par le haut de gamme de la collection Mi 11. Le Mi 11 Ultra se veut le flagship de cette nouvelle famille. Toujours axé sur la photographie et la vidéo, le Mi 11 Ultra intègre une configuration à trois caméras qui se veut la plus avancée de Xiaomi à ce jour. Un appareil photo principal de 50MP utilise le plus grand capteur d’appareil photo pour smartphone actuellement sur le marché, le GN2 de Samsung. Le premier capteur haut de gamme à cette taille de 1/1,12″, développé conjointement par Xiaomi et Samsung, capable de produire des Super Pixels 4 en 1 de 2,8μm. A ses cotés on trouve un objectif périscopique à zoom optique 5x, ainsi que des zoom hybride 10x et zoom numérique 120x. Pour terminer, une caméra ultra grand angle de 48MP, avec le même capteur Sony IMX586 pouvant capturer un champ de vision large de 128°. Coté vidéo, ces trois objectifs prennent en charge la vidéo 8K à 24 im/s.

A l’intérieur on trouve la puissante plate-forme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 888, le tout visible sur un écran AMOLED WQHD+ 120Hz incurvé. La prise en charge du Dolby Vision, HDR10+ et 1,07 milliard de couleurs promettent une expérience visuelle la plus proche de la réalité. Petit plus, qu’on n’avait pas vu depuis longtemps, le Mi 11 Ultra est également équipé d’un petit écran arrière AMOLED de 1,1’’, qui se double d’un affichage permanent, d’une fenêtre de notification, d’un écran de prévisualisation pour les selfies. Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide filaire et sans fil de 67W (donné pour une charge à 100% en 36 min).

Le Mi 11 Ultra sera disponible à partir de 1199€ (prix global)

Son petit frère, le Mi 11i offre des performances équivalentes grâce au processeur Snapdragon™ 888 de Qualcomm. En revanche pas d’écran incurvé, mais un écran plat AMOLED DotDisplay de 6,67’’ qui a la particularité d’intégrer l’une des caméras poinçon les plus petites du marché à 2,76mm, le tout protégé par une face avant en verre de qualité supérieure.

Coté photo, l’appareil photo principal de 108MP délivre des photographies en basse lumière qui se veulent exceptionnelles grâce au Super Pixel 9-en-1 2,1 μm. Le tout assisté par la technologie Dual Native ISO qui permet de saisir un excellent niveau de détail dans les zones sombres de l’image, même dans des conditions d’éclairage intense, tout en évitant la surexposition des zones très éclairées. La caméra principale est accompagnée d’un capteur ultra grand angle 119°.

Coté vidéo on notera la prise en charge du HDR10+, le taux de rafraîchissement de 120Hz et d’échantillonnage tactile de 360 Hz, les deux haut-parleurs et le son Dolby Atmos (nouveauté dans les smartphones Xiaomi). Coté ergonomie on trouvera un lecteur d’empreintes digitales latéral. Pour terminer, le Mi 11i intègre une énorme batterie de 4520mAh compatible avec la charge rapide de 33 W .

Le Mi 11 Ultra sera disponible à partir de 649€ (prix global)

Les petits derniers de la famille sont des jumeaux, puisqu’on trouve le Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite 4G. Plutôt orienté jeunes acquéreurs, les Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite 4G possèdent un design léger ultra-mince, avec un poids plume de 159g et seulement 6,81mm d’épaisseur. Coté photo, les deux jumeaux disposent de trois caméras arrière dont un capteur principal de 64MP. Un mode cinéma IA en un clic permette de déclencher photos et des vidéos avec un minimum d’effort. Coté processeur on trouve le nouveau Qualcomm® Snapdragon 780G, pour le meilleur compromis entre performances de pointe et productivité maximale.

Le Mi 11 Lite sera disponible à partir de 369€ pour la version 5G et à partir de 299€ pour la version 4G (prix global)