DiO lance ses interrupteurs universels

DiO Rev-Light et Rev-Shutter : des interrupteurs universels, pour contrôler votre maison à tout moment où que vous soyez. Marque leader sur le marché de la domotique appartenant au groupe français Cabasse Group, DiO annonce la sortie de 2 innovations pour la maison : les interrupteurs connectés d’éclairage Rev-light & de volets Rev-shutter.

DiO Rev-light remplace vos interrupteurs actuels par des interrupteurs connectés et de même format en quelques minutes.

DiO Rev-Light est contrôlable en Wifi de n’importe où, et, unique sur le marché, sans box supplémentaire.

L’installation se fait rapidement et simplement : remplacez l’interrupteur existant, installez l’application et configurez à votre convenance votre maison connectée. Les branchements sont simples, DiO Rev-Light est compatible avec tous les boitiers d’encastrement. L’interrupteur s’installe aussi avec les interrupteurs 2 fils (sans le neutre) grâce à une innovation DIO permise par l’ajout d’un condensateur.

Enfin, il est également possible d’installer un autre interrupteur sans fil DiO 1.0 à pile (ref 54717) pour créer un va-et-vient et avoir 2 interrupteurs pour éteindre le même point lumineux.

DiO Rev-Shutter apporte la connectivité à tous vos volets pour les piloter en les centralisant et à distance, et ce sans travaux.

AIl est ainsi possible de contrôler l’ouverture et la fermeture automatique de tous vos volets (jusqu’à 20) ou stores électriques, que vous soyez chez vous ou à l’extérieur… et mieux encore, vous allez pouvoir les ouvrir ou les fermer à la hauteur souhaitée. L’application mobile DiO One permet à tout moment de connaitre la position de vos volets en temps réel et de prendre la main à tout instant sur ces derniers : très pratique

par exemple en cas de forte pluie ou chaleur, ou pour simuler une présence. Il est également possible de programmer, via les assistants vocaux, un mode lever/coucher du soleil pour un confort optimal.

De plus, les interrupteurs DiO Rev-Light et Rev-Shutter sont contrôlables à la voix (compatibles Alexa et Google Home). Un raccourci Siri dans l’application (service du contrôle à la voix disponible sur iOS) permet même d’éteindre vos lumières alors que vous êtes en déplacement.

Comptez 29.90€ sur Chacon.com et Leroy Merlin

Caractéristiques techniques :

Installation rapide : cette solution s’adapte sur toutes les installations classiques

100% compatible avec la gamme DiO 1.0 avec la possibilité de piloter ces interrupteurs avec des produits tels que : Télécommandes, Interrupteurs, Détecteurs, Vidéophones

Multi utilisateurs, sans limite d’utilisateurs via smartphone ou tablette avec l’application Android et iOS gratuite : DiO One Voice control : compatible avec Google Home et Amazon Alexa (skill « One 4 All » de DiO)

Programmer vos horaires d’activation et désactivation de l’interrupteur avec le smartphone

Possibilité de création d’une simulation de présence via votre smartphone lors de vos absences

Visualiser à distance sur votre smartphone si votre lumière est allumée ou éteinte

Double Protocole : Wi-Fi (2,4 GHz) + radiofréquence DiO 1.0 (433 MHz)

Portée de transmission radiofréquence 433 Mhz de 100 mètres (en champ libre) avec télécommande DiO

Aucune box ou hub supplémentaire n’est nécessaire pour contrôler l’interrupteur

Application Dio One gratuite et sans abonnement

Produit développé en France & Cloud en Europe