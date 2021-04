Helo by STRONG surveille la maison

Strong, fabricant et distributeur de solutions TV, présente aujourd’hui sa marque Helo, dédiée aux produits connectés, à travers une première gamme de caméras de surveillance qui conviennet aussi bien en environnement intérieur qu’extérieur.

Pour protéger votre domicile, le pack de démarrage CAMERA-B-KIT propose une solution simple et complète. Composé de deux caméras de sécurité Full HD, avec une résolution de 1080p, et d’une station centrale, ce kit Helo offre tous les éléments dont vous avez besoin.

Les caméras de cet ensemble, certifiées IP 65, fonctionnent aussi bien en intérieur qu’en extérieur et résistent aux intempéries. Équipées d’un mode de vision nocturne, elles enregistrent une image nette et précise en toutes circonstances.

Entièrement sans-fil, les caméras disposent de batterie rechargeable dotée d’une autonomie de 4 à 6 mois. Il est donc possible de les positionner où vous le souhaitez sans contrainte de réseau ou d’alimentation, ni de support grâce à leur fixation magnétique.

Les modules caméras intègrent également une fonction audio bidirectionnelle pour vous permettre d’échanger avec un inconnu à votre porte, même lorsque vous n’êtes pas chez vous, mais aussi de rassurer un enfant ou de discuter avec un proche éloigné. Vous pouvez même afficher la vidéo en direct sur tout écran compatible via la commande vocale avec Alexa ou Google Assistant, comme un téléviseur Fire Stick ou Google Chromecast. Le stockage sécurisé des vidéos s’effectue directement via la base centrale localement sur carte micro-SD, une clé USB ou une disque dur externe, ou en ligne avec une solution cloud (hébergement en Europe) conservant les données pendant 14 jours. Si vous souhaitez élargir votre zone de surveillance, vous pouvez ajouter jusqu’à deux CAMERA-B-ADDON supplémentaires au CAMERA-B-KIT.

La CAMERA-W-IN de STRONG est capable d’effectuer une rotation de 355° avec un angle d’inclinaison de 90°. Même dans une position fixe, son grand angle de vue couvre jusqu’à 100° d’ouverture. Avec une seule caméra, vous pourrez obtenir une vue complète en Full HD même sur de grands espaces ouverts.

En plus d’inclure toutes les fonctionnalités de vision nocturne et d’une fonction audio bidirectionnelle, elle intègre également un mode de détection suivie qui gardera un élément mobile dans le champ de vision aussi longtemps que possible. La CAMERA-W-IN est totalement autonome et se connecte directement à votre réseau Wi-FI sans module intermédiaire. Entièrement pilotable depuis votre smartphone via l’application Helo by STRONG, la CAMERA-W-IN intègre un lecteur de carte micro-SD afin de sauvegarder localement vos vidéos mais dispose également de l’option cloud par cycle de 14 jours.

Toutes ces caméras se pilotent et se gèrent depuis l’application Helo by STRONG.

L’ensemble CAMERA-B-KIT, composé de deux modules caméras et d’une station centrale, est proposé à 199,99€.

Les caméras additionnelles sont à 79,99€. La caméra d’intérieur CAMERA-W-IN est à 29,99€ tandis que la CAMERA-W-OUT d’extérieur est à 49,99€.