TerraMaster F2-221, un NAS qui mériterait d’être plus connu

Les NAS signés du chinois TerraMaster sont moins connus en France que leurs concurrents Synology, QNAP ou WD, mais méritent toute notre attention. Petit, léger et puissant, le NAS 2 baies TerraMaster F2-221 en a sous le capot. Il est livré avec un moteur de chiffrement matériel AES, un transcodeur vidéo 4K et même un système de fichiers Btrfs.

Le F2-221, tout comme les autres NAS de la marque, possède un boitier et un châssis en aluminium qui offrent un aspect très épuré : seul le flanc gauche est frappé du logo TerraMaster. La face avant comporte 4 minuscules LEDS : 2 pour l’état des disques, 1 pour le réseau et 1 pour l’alimentation. Les disques s’insèrent dans leur baie respective en soulevant le levier et en faisant glisser les tiroirs (en plastique…) vers l’extérieur. À l’arrière se trouvent 2 ports Gigabit Ethernet, 2 ports USB 3.0, 1 port HDMI (pour accéder à la console) ainsi que le port d’alimentation.

Si ce NAS peut fonctionner avec 1 seul disque en mode “Single”, il sera aussi performant avec 2 disques en RAID 0, RAID 1 ou même en JBOD (Just a Bunch Of Disks) histoire de profiter de la capacité additionnée des 2 HDD ou SSD, au format 3,5 ou 2,5″.

L’installation des disques prend quelques minutes car les disques doivent être vissés pour les maintenir sur leur tiroir. Ce choix s’avère certes sécurisant, mais un peu contraignant. Une fois les disques fixés, il suffit d’insérer les tiroirs et d’allumer le NAS.

Une fois les disques installé, il suffit de booter et de télécharger l’app TNS PC (Window et Mac) qui se charge de le trouver sur le réseau et d’y accéder.

La suite n’est que logique et ne prend que quelques clics et minutes pour installer l’OS propre à la marque : TOS (pour TerraMaster OS). Le version en cours est la 4.2.

TOS offre une interface de type bureau afin de faciliter la navigation des utilisateurs. Il permet de vérifier l’état des disques, de créer des partages réseau, d’ajouter des utilisateurs et de leur donner des droits et de configurer les paramètres avancés de votre NAS. L’interface donne aussi accès à l’App Store de TerraMaster, qui contient plus de 88 applications couvrant le partage de fichiers, la sauvegarde, la sécurité, la programmation, etc.

Une version de démo est accessible ici.

TerraMaster offre également la possibilité de configurer le partage de fichiers à distance sur votre NAS, de façon à pouvoir accéder à vos fichiers partout dans le monde, depuis n’importe quel navigateur sur un ordinateur, ou encore via l’app TNAS mobile pour smartphone iOS ou Android. Nul besoin de recourir à une adresse IP statique en utilisant le service DDNS intégré appelé TNAS.online.

Avec ses 2 interfaces réseau, le F2-221 est capable d’atteindre plus de 210 Mo/s en lecture et en écriture.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes de ce NES réside en l’utilisation du système de fichiers Btrfs qui offre pas mal d’avantages par rapport à EXT4, dont une protection avancée des données, la prévention de la corruption des données et une maintenance minimales.

Le DLNA est l’un des moyens les plus simples de diffuser des fichiers multimédia. Il est ainsi possible de diffuser du contenu multimédia 4K du TNAS vers des appareils de lecture multimédia. le F2-221 offre un transcodage en direct 4K H.264, ainsi que la possibilité de convertir et de lire des vidéos 4K sur des ordinateurs, des smartphones et des lecteurs multimédias qui ne prennent pas en charge nativement les formats HD.

Enfin, ce NAS (et son OS) permet de planifier des sauvegardes automatiques que ce soit de votre ordinateur ou de votre sauvegarde Cloud (Dropbox, Box, Google Drive, NextCloud, OneDrive, OpenDrive, OneCloud ou encore pCloud).

En conclusion

Le F2-221 de TerraMaster coûte environ 259€. Prix justifié par les très bonnes performances de cet appareil et de on OS évolutif. qui propose 2 interface Ethernet et 2 ports USB 3.0

Si le port HDMI n’est pour le moment pas exploitable, il est probable que cela évolue avec une mise à jour du système d’exploitation qui est régulièrement mis à jour.