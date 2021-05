Amazon met à jour ses appareils Echo Show 5 et 8

Amazon, fier de sa gamme complète d’appareils Echo, met à jour deux de ses appareils phare, les Echo Show 5 et 8 pouces. Une mise à jour plus dans le fond que dans la forme, et qui apporte des petits plus pour vous faciliter la vie.

Avec un design identique que son prédécesseur, le nouvel Echo Show 8 est toujours doté d’un écran HD 8 pouces avec une colorimétrie adaptative, sa caméra passe à 13 Mpx avec toujours un cache-caméra intégré, et tourne via un nouveau processeur octocœur. Coté audio, deux haut-parleurs stéréo propose un son clair et équilibré. Petite nouveauté, la nouvelle caméra ajuste automatiquement le zoom et le cadrage pendant vos appels vidéo, afin de vous maintenir au centre du cadre. Reprenant les nouveautés du grand frère l’Echo Show 10, Il suffit de demander à Alexa de passer des appels vidéo ou de créer un groupe pouvant accueillir jusqu’à 7 membres de votre famille, et dire simplement « Alexa, appelle le groupe Famille » pour rejoindre un appel de groupe.

Ses deux haut-parleurs stéréo et son écran HD vous permettent de regarder des séries ou des films à partir de services de streaming tels que Prime Video, Netflix et Molotov. La musique est également de la partie et il suffit de demander à Alexa de jouer votre musique préférée à partir de services de musique comme Amazon Music, Apple Music, Spotify ou Deezer. Petite nouveauté, Alexa vous montrera également des playlists ou des recommandations de radios basées sur la chanson en cours de lecture sur Amazon Music ou Spotify.

Grâce à son grand écran, vous pouvez utiliser Amazon Photos pour transformer votre écran d’accueil en un cadre numérique et afficher vos souvenirs. Les membres Prime bénéficient d’un stockage de photos illimité dans le Cloud en pleine résolution avec Amazon Photos. Grâce à sa colorimétrie adaptative, l’Echo Show 8 adaptera l’affichage pour le meilleur rendu possible quelle que soit la luminosité.

Bien évidemment, l’appareil pourra gérer votre maison connectée en contrôlant des appareils compatibles tels que des ampoules, des thermostats et plus encore, en passant par l’écran ou via votre voix. Comme les modèles précédents, vous pouvez accéder au flux en direct de caméras compatibles Alexa, mais également directement via la caméra de l’Echo Show 8, depuis votre compte sur l’application Alexa ou d’autres appareils Echo Show.

Le petit frère Echo Show 5 est le même que la version 8 pouces, mais avec un écran de 5 pouces… doté d’une caméra HD améliorée avec deux fois plus de pixels que son prédécesseur, il vous permet de passer un appel vidéo dans de bonnes conditions d’affichage, ou pour faire un Drop In dans la cuisine pour voir si le dîner est prêt. Comme sur la version 8 pouces, vous pourrez accéder à la caméra intégrée d’Echo Show par l’intermédiaire de l’application Alexa.

La protection de la vie privée étant primordiale chez Amazon, les appareils Echo Show propose le contrôle du microphone et de la caméra, et la possibilité de visualiser et de supprimer vos enregistrements vocaux. Dorénavant, tous les appareils nouvelle génération sont dotés de caches intégrés pour couvrir la caméra. Si vous n’êtes pas rassuré ou si vous voulez en savoir plus sur les fonctions qui assurent la transparence et le contrôle de votre expérience Alexa, Amazon a créé un portail dédié: le portail Alexa et vos informations personnelles.

L’Echo Show 8(129,99 €) est disponible en anthracite et blanc et son petit frère l’Echo Show 5 (84,99 €) est disponible en anthracite, blanc et bleu. Les précommandes sont dors et déjà ouvertes pour une livraison dans 1 mois.