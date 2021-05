Amazon présente Echo Wall Clock Edition Disney Mickey Mouse

Fier de sa famille Echo, Amazon ne se limite pas à ses appareils et se lance dans les produits dérivés et les collaborations. Comme cette horloge Echo Wall Clock en édition Disney Mickey Mouse et un nouveau support « Made for Amazon » sous licence Star Wars série Den pour votre Echo Dot (4ème génération) qui font partis de la collection Echo Gadgets.

L’Echo Wall Clock – Edition Disney Mickey Mouse est donc la dernière-née de la gamme Alexa Gadgets, une magnifique horloge murale dans laquelle trône une image de Mickey au design iconique, et dont les bras, en guise d’aiguilles, tournent pour indiquer les heures et les minutes. Amazon n’en est pas à son coup d’essaie puisqu’une première horloge était sortie l’année dernière déjà. Tout comme sur cette première version de l’Echo Wall Clock, ce n’est pas un appareil autonome comme les Echos, il faut dont la jumeler à un appareil Echo compatible. Une fois jumelé, tout se passe par votre application Amazon Echo ou votre appareil Echo, sur lequel vous pouvez simplement programmer un minuteur. Ensuite l’horloge affichera un voyant animé pour indiquer le temps restant. Vous pourrez ainsi suivre en un coup d’œil plusieurs minuteurs configurés grâce à des voyants numériques composée de 60 LED qui clignotent en rouge.

L’horloge en elle même mesure 25 cm de diamètre, et est alimentée par piles. Elle propose également des animations visuelles pour les alarmes, les rappels et les notifications. L’Echo Wall Clock – Edition Disney Mickey Mouse est disponible en France au prix de 49,99€.

Deuxième gadget, un nouveau support « Made for Amazon » Star Wars série Den pour Echo Dot (4ème génération) inspiré du personnage de Grogu (ou baby Yoda, si vous préférez) largement connu par les nombreux fans de la série « The Mandalorian ».

Ce support, par Otterbox série Den, et simple à installer, est conçu pour une interaction aisée avec Amazon Echo Dot, et donne à votre appareil une belle tête de Grogu, avec ses oreilles et son écharpe. L’appareil ne risque pas de glisser ou se décrocher grâce à sa base antidérapante qui maintient l’appareil de façon sécurisée. Le support est disponible en précommande dès à présent en France au prix de 24,95€ et la livraison débutera le 10 juin.