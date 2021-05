uStream One, les enceintes True Wireless signées Mitchell Acoustics

Grâce à leurs connectiques optique SPDIF, RCA, Jack et USB), il est également possible de brancher la source de son choix : lecteur MP3 ou baladeur audiophile, TV, lecteur CD et même une platine vinyle.

L’utilisation s’avère des plus silples : il suffit d’allumer chaque enceinte en commençant par la gauche (qui sera maître). Les enceintes se connectent l’une à l’autre en quelques secondes et sont ainsi prêtes à être appairées à une source de lecture.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!